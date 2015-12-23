مدير دار أيتام بالإسكندرية نافياً وجود تعذيب:"الولاد عندنا عايشين فى عز"

أكد فاروق عبد السلام رئيس مجلس إدارة دارالسلام للأيتام، إن أطفال الدار كان يتم التعامل معهم بإحترام، نافياً وقوع أى وقائع تعذيب داخل الدار، قائلاً :"كل الكلام دا افتراء وكذب فى كذب انا بنيت الدار دى، وعاملهم جامع داخل الدار، ومربيهم أحسن تربية وكانوا فى مدارس خاصة ولا يوجد وقائع تعذيب بالدار".إعلان - Ads إعلان - Ads
>بالفيديو .. "الإبراشى" يعرض مقطع لتعذيب طفل بأحد دور الأيتام بالإسكندرية
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وأضاف مدير إدارة دار السلام لرعاية الأيتام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامجه العاشرة مساءً والمذاع على فضائية دريم، قائلاً " الولاد دول كانوا بيتدربوا على السباحة وحفظ القران، وكانوا عايشين فى عز، وكل الكلام اللى بيقوله عليا دا محصلش.. التبرعات لازم تتحط فى البنوك، وعندى مستندات تثبت دا".
>بالفيديو .. "الإبراشى" يعرض مقطع لتعذيب طفل بأحد دور الأيتام بالإسكندرية
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