مدير دار أيتام بالإسكندرية نافياً وجود تعذيب:"الولاد عندنا عايشين فى عز"

أكد فاروق عبد السلام رئيس مجلس إدارة دارالسلام للأيتام، إن أطفال الدار كان يتم التعامل معهم بإحترام، نافياً وقوع أى وقائع تعذيب داخل الدار، قائلاً :"كل الكلام دا افتراء وكذب فى كذب انا بنيت الدار دى، وعاملهم جامع داخل الدار، ومربيهم أحسن تربية وكانوا فى مدارس خاصة ولا يوجد وقائع تعذيب بالدار".

وأضاف مدير إدارة دار السلام لرعاية الأيتام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامجه العاشرة مساءً والمذاع على فضائية دريم، قائلاً " الولاد دول كانوا بيتدربوا على السباحة وحفظ القران، وكانوا عايشين فى عز، وكل الكلام اللى بيقوله عليا دا محصلش.. التبرعات لازم تتحط فى البنوك، وعندى مستندات تثبت دا".

بالفيديو .. "الإبراشى" يعرض مقطع لتعذيب طفل بأحد دور الأيتام بالإسكندرية