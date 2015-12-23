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الاتحاد السكندري يعلن لـ في الجول: الزمالك سيضم رمزي خالد في صفقة بـ4 ملايين

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الاتحاد السكندري يعلن لـ في الجول: الزمالك سيضم رمزي خالد في صفقة بـ4 ملايين الاتحاد السكندري يعلن لـ في الجول: الزمالك سيضم رمزي خالد في صفقة بـ4 ملايين

أعلن جاسر منير مدير عام الاتحاد السكندري لـFilGoal.com الاتفاق مع الزمالك على انتقال رمزي خالد إلى القلعة البيضاء في يناير المقبل.

رمزي خالد يجيد اللعب كجناح أيمن وكظهير مدافع وكذلك تحت رأس الحربة، وقد جذب انتباه الزمالك.

ودخل الناديان في مفاوضات أسفرت عن اتفاق الزمالك على دفع 2 مليون ونصف مليون جنيه للاتحاد السكندري مقابل خدمات اللاعب صاحب الـ24 عاما.

وأفصح جاسر منير لـFilGoal.com "سنستعير يوسف أوباما لاعب الزمالك لمدة سنتين مقبلتين ضمن الصفقة نفسها".

وقدر الزمالك استعارة الاتحاد ليوسف أوباما لمدة عامين بـمليون جنيه ونصف المليون.

وكان أوباما قد سجل هذا الموسم 3 أهداف مع الاتحاد السكندري منحت زعيم الثغر 9 نقاط في سباق الدوري المصري.

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