خبر في الجول – الجهاز الفني للزمالك يرحب بكالوشا.. ويتراجع عن باسم عبد العزيز

يرحب الجهاز الفني للزمالك بقيادة ماركوس باكيتا بمفاوضات القلعة البيضاء مع مصطفى "كالوشا" لاعب غزل المحلة.

في الوقت نفسه علم FilGoal.com أن الجهاز الفني للزمالك غير متحمس لصفقة باسم عبد العزيز لاعب مصر للمقاصة.

الجهاز الفني للزمالك يبحث عن ظهيري جنب خلال فترة الانتقالات الشتوية لدعم الفريق الأبيض.

الفريق الأبيض يبحث عن الاحتفاظ بدرع الدوري وكأس مصر في خزينته خلال الموسم الجاري الذي استهله بـ6 مباريات انتصر في 4 منها وتعادل مرة وسقط أمام طلائع الجيش.

ويمتلك الزمالك في صفوفه شريف علاء ومحمد عادل جمعة وحمادة طلبة في مركز الظهير الأيسر. أما يمينا فلديه طلبة أيضا مع حازم إمام وعمر جابر.