كنائس "الكاثوليك" فى حماية الأمن أثناء احتفالهم اليوم بـ"عيد الميلاد"

تشهد كنائس الأقباط الكاثوليك، اليوم الأربعاء، حالة من الاستنفار الأمنى لتأمين احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، حيث رفعت الأجهزة الأمنية درجات الطوارىء وتم إلغاء إجازات الضباط.

وانتهت أجهزة الأمن، من خطة تأمين الكنائس، حيث سيتم غلق كل الطرق المؤدية للكنائس مع انتشار عناصر الشرطة السرية فى الشوارع المحيطة للكنائس لرصد أى تحركات لعناصر تنوى القيام بأعمال تخريبية مع انتشار الكلاب البوليسية للكشف عن المفرقعات وتمشيط الكنائس قبل إقامة القداس وإزالة ورفع كل السيارات المركونة قرب الكنائس التى سيقام فيها قداس عيد الميلاد.

كما تتضمن خطة تأمين احتفالات الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد، عدم تجمع رواد الكنيسة والوقوف أمام أبوابها والانصراف مباشرة عقب انتهاء القداس، وأن يكون الخروج على دفعات وليس مرة واحدة ، بالإضافة إلى عدم الوقوف فى تجمعات.

الأمن ينتهى من خطة تأمين كنائس الكاثوليك باحتفال عيد الميلاد غدا