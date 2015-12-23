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إخوانى سابق: أزمة التنظيم فى صالح مصر.. وانسحاب الجماعة الإسلامية قريبا

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إخوانى سابق: أزمة التنظيم فى صالح مصر.. وانسحاب الجماعة الإسلامية قريبا إخوانى سابق: أزمة التنظيم فى صالح مصر.. وانسحاب الجماعة الإسلامية قريبا
أكد طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن الأزمة التى تعانى منها الجماعة كانت متوقعة، حيث كل طرف من أطراف الأزمة لديه أوراق قوة، فـ"محمود عزت" و مكتبه لديه سلطة الفكر التقليدى للإخوان، ولديه المبرر ليقول إن مكتب محمد كمال أورد الإخوان فى المهالك، نتيجة رعونته و تبنيه العنف الذى أوصل الإخوان للضياع.

وأضاف البشبيشى لـ"اليوم السابع"، أن مجموعة محمد كمال عضو مكتب الإرشاد و مكتبه الذى حله محمود عزت لديه أوراق قوة، وهى الجانب المالى الذى يتلقاه مكتبه من قطر و تركيا و استثمارات جزء كبير من التنظيم الدولى المرتبط بالمخابرات الأمريكية، علاوة على موالاة قنوات الجماعة المرتبطة بأموال قطر و تركيا له، مؤكدا أن هذه الأزمة تأتى فى صالح .

وتابع :" أتوقع انسحاب كل حلفاء الجماعة خاصة الإسلاميين من أعضاء الجماعة الإسلامية، حيث ليس لهم أى دور فهم أشبه بالكومبارس فى الرواية المسرحية، ليس لهم أى دور فى قرارات التنظيم ".


>- عصام تليمة لـ"محمود عزت": انقلبت على أصواتنا داخل الإخوان ولن أحترم قراراتك
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