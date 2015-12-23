مليشيات الانقلابيين تواصل خروقاتها للهدنة وتمنع المساعدات الدولية من الوصول إلى تعز

تعز - محمد القاضي

شنت طائرات التحالف العربي أمس عدة غارات مستهدفةً مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح في منطقة الراهدة والشريجة بين تعز ولحج. في ظل استمرار الخروقات للهدنة. وذكرت مصادر محلية ل"الرياض" إن خمس غارات على الاقل استهدفت أماكن متفرقه بخط حيفان وخط الهجر وكرش فيما شنت غارات اخرى على مواقعهم في الراهدة. وتأتي غارات التحالف في ظل استمرار خرق وقف إطلاق النار في أكثر من جبهة في مدينة تعز وفي الأرياف ومنها حيفان وغيرها.

وشهدت مدينة تعز مساء الاثنين اشتباكات وقصف متبادل فيما قصف الحوثيون وقوات صالح مواقع للمقاومة وبعض الأحياء السكنية. وشاهد مراسل "الرياض" تساقط بعض القذائف العشوائية على حي التحرير الأسفل وغيرها من الأحياء. هذا فيما لم تسمح قوات الحوثي وصالح حتى الآن بدخول المواد الإغاثية المقدمة من قبل بعض المنظمات الدولية والتي وصلت الى اطراف المدينة. وسمح الحوثيون وقوات صالح بمرور المواطنين عبر منفذ الدحي وادخال مواد غذائية بسيطة كالخضروات والدقيق واسطوانات الغاز خلال يومي الاثنين والثلاثاء لكن جرى اغلاق المعبر من جديد مساء امس بعد اشتباكات مع رجال المقاومة حسب مصادر محلية. وشاهد مراسل "الرياض" خلال اليومين الماضيين ازدحاما كبيراً للمواطنين في نقطة يسيطر عليها الحوثيون في الدحي. الى ذلك قالت مصادر قبلية إن القوات الشرعية تشق طريقها إلى العاصمة اليمنية صنعاء، وإنها أصبحت عند أقرب مسافة من المدينة منذ أن استولت عليها ميليشيات المتمردين في سبتمبر من العام الماضي. وسيطرت القوات الشرعية على جبلين في منطقة نهم، التي تقع على بعد 60 كيلومترا فقط شمال شرقي صنعاء، في حين انتشرت المئات من مسلحي ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح على أطراف المدينة، بعد التقدم الذي حققته قوات الشرعية. وافادت مصادر قبلية "الرياض" ان التقدم الذي احرزته القوات الموالية للشرعية وصل الى نهم ولم يتقدم اكثر كون المنطقة جبلية وعرة وفيها يتركز معسكر العرقوب وهو واحد من المعسكرات الكبيرة التي كانت تمد الحوثيين وقوات صالح في مأرب خلال الاشهر الماضية، فيما دفع الحوثيون وقوات صالح بالمئات من المقاتلين والآليات العسكرية الى منطقة نهم لمنع تقدم القوات الموالية للشرعية. الى ذلك قتل 13 مسلحاً حوثياً خلال محاولة تسللهم إلى إحدى قرى مديرية مريس بمحافظة الضالع جنوب اليمن أمس. وقالت مصادر محلية: إن مسلحين حوثيين حاولوا التسلل إلى قرية "سطح"، من اتجاه قرية "الحقب"، بمديرية مريس، لكن المقاومة تصدت لهم. وأضافت أن المقاومة تمكنت من قتل 13 مسلحاً حوثياً واغتنام أسلحتهم وعتادهم.