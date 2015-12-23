فيصل بن عبدالله يؤكد حرص خادم الحرمين على إنهاء معاناة المعتقلين خارج المملكة

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس هيئة الهلال الأحمر بالجهود التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب والهلال الأحمر في المنطقة، موضحا أن اعمال اللجنة هي محل تقدير من خلال خلق مزيد من الدعم للعمل الإنساني في المنطقة.

وطالب سمو رئيس الهيئة اللجنة بمزيد من العمل والضغط المتواصل الذي يخدم القضايا الإنسانية في المنطقة بشكل عام خصوصاً فيما يتعلق بملف تبادل السجناء وقضاء باقي فترة الحكم في بلدانهم، ليتمكن ذووهم من زيارتهم حتى انتهاء فترة سجنهم.

وقال سموه نعلم إن هناك الكثير من المعوقات في هذا المسار ونحن نقدر العمل القائم لتجاوزها، ولكن هذا لا يمنع من اجراء مزيد من الحوارات والاجتماعات والضغط مع دول المنطقة لحل الإشكاليات المتواجدة فيما يتعلق بقضايا المعتقلين، مبينا أن الجهود الحالية بحاجة لمزيد من الحلول العملية من خلال طرق جميع الأبواب للوصول لنتائج ملموسة، سواءً بشأن تبادل المعتقلين مع دول المنطقة، أو على الأقل تعزيز الشفافية حول مواقع السجناء والاجراءات الرسمية بخصوصهم وضمان تلقيهم المعاملة القانونية والإنسانية المكفولة لهم وفق القوانين الدولية المرتبطة بهذا الشأن.

واضاف الامير فيصل بن عبدالله إن هناك عشرات المعتقلين المواطنين خارج المملكة لم تتمكن الهيئة مع عوائلهم من الوصول لهم أو إيصال رسائل ذويهم أو استقبال رسائلهم منذ أكثر من ستة شهور وهو ما تسعى الهيئة لحله، مؤكداً أن حرص خادم الحرمين الشريفين على انهاء معاناة المعتقلين السعوديين خارج المملكة من خلال تواصل ذويهم وإعادتهم للمملكة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر السيد بيتر موريير والوفد المرافق له مساء أمس في مكتبه بالهيئة، وجرى خلال اللقاء تباحث المواضيع المشتركة بين الطرفين من خلال طرح قضايا عدة متعلقة بالمنطقة وبأعمال البعثة في الشرق الأوسط.

من جهة ثانية قال رئيس البعثة الإقليمية إن البعثة تعمل على جميع الحلول من خلال عقد مباحثات عدة مع الأطراف المعنية بالمنطقة للخروج بحلول أمام التحديات القائمة لتحقيق الأهداف المشتركة.

كما تباحث الطرفان تعزيز التعاون المشترك خصوصاً في تبادل الخبرات والتدريب المشترك على ارض الواقع من خلال تعزيز معارف ومهارات فريق قلب السعودية التابع لهيئة الهلال الأحمر السعودي.