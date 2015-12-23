خادم الحرمين بحث مع الرئيس التونسي العلاقات وأوجه التعاون والأوضاع بالمنطقة

الرياض، محمد الشيباني، عبدالسلام البلوي - واس

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز امس جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وجرى استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، وسبل تطويرها وتعزيزها، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وعقب الجلسة وبحضور خادم الحرمين، والرئيس التونسي، جرى توقيع مذكرة تفاهم وثلاث اتفاقيات بين حكومتي المملكة والجمهورية التونسية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني، وقعها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير الدفاع الوطني التونسي الأستاذ فرحات الحرشاني، وتوقيع اتفاقية للتعاون في المجال الدفاعي، وقعها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزير الدفاع التونسي. وتم توقيع اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل إنشاء محطة كهرباء بمنطقة المرناقية بتونس وقعها وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير المالية التونسي الأستاذ سليم شاكر، فيما تم توقيع اتفاقية تعاون لتنظيم نقل الأشخاص والبضائع على الطرق البرية، وقعها وزير النقل المهندس عبدالله المقبل، ووزير المالية التونسي.

توقيع مذكرة تفاهم وثلاث اتفاقيات في مجالات الحماية المدنية والتعاون الدفاعي والنقل البري وتمويل محطة كهرباء بتونس

الى ذلك رأس خادم الحرمين امس الاجتماع الخامس والأربعين لمجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز. وأصدر المجلس عدداً من القرارات منها إعداد استراتيجية شاملة للدارة، والموافقة على عقد الندوة العلمية عن تاريخ الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله والمؤتمر العلمي الأول لتراث الجزيرة العربية. ووافق المجلس على مشاركة الدارة في المكتبة الرقمية العالمية.

ويفتتح خادم الحرمين اليوم أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى، ويلقي الخطاب الملكي السنوي يتناول فيه السياستين الداخلية والخارجية للدولة.