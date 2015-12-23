ولي ولي العهد يبحث مع الرئيس التونسي فرص التعاون والمسائل المشتركة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالرياض أمس، فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية.

وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون بين البلدين، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي الوزير المرافق، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد الخطيب، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، ومعالي مدير عام الصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف البسام.

كما حضره الوفد الرسمي المرافق للرئيس التونسي.