حبس 3 عاطلين لاتهامهم بفرض إتاوت على قائدى السيارات بالدقى

أمرت نيابة الدقى، برئاسة المستشار محمد بدوى رئيس النيابة، بحبس "عمرو.س" 36 سنة، "يونس.م" 35 سنة و "الحسن.ف"، لاتهامهم بالبلطجة واستعراض القوة وفرض إتاوات على قائدى سيارات الميكروباص فى الدقى 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، قد تلقى إخطاراً يفيد بضبط كل من عمرو.س 36 سنة، شهرته عمرو البراجيلى، ومقيم بدائرة قسم بولاق الدكرور، السابق اتهامه فى قضيتين، آخرهما استعراض قوة، ويونس.م، شهرته مصطفى الأبيض 35 عاطل ومقيم بذات العنوان، السابق اتهامه فى قضية سلاح نارى، والحسن.ف ( شهرته إيهاب عشه ) 35 سنة عاطل ومقيم بذات العنوان السابق اتهامه فى 5 قضايا، أخرها ضرب، لاتهامهم بأعمال البلطجة واستعراض القوة وفرض إتاوات على قائدى السيارات الميكروباص "كارتة" بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم مبلغ 335 جنيه، بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى فرض الإتاوات على قائدى السيارات الميكروباص بدون وجه حق، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيقات.

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