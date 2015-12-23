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ضبط صاحب مصنع لحيازته طن حلوى مولد مجهولة المصدر بالقاهرة

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ضبط صاحب مصنع لحيازته طن حلوى مولد مجهولة المصدر بالقاهرة ضبط صاحب مصنع لحيازته طن حلوى مولد مجهولة المصدر بالقاهرة
ألقت شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة، القبض على صاحب مصنع لحيازته طن من "حلوى المولد" غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

ووردت لشرطة التموين، شكوى مفادها قيام مالك مصنع بمحافظة القاهرة لصناعة الحلوى يعمل دون ترخيص ولا تتوافر فيه الاشتراطات الصحية، ويصنع حلوى المولد النبوى بدون بيانات وأن المواد الخام مجهولة المصدر.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية انتقلت قوة أمنية من ضباط الإدارة وتمكنوا من ضبط المسئول عن المصنع وطن و 240 كيلو حلوى المولد "سمسمية، ملبن، وفولية، جلوكوز، سكر، مسلى، لبن بودرة" منتهية الصلاحية.

وقدمت اللجنة المرافقة للمأمورية تقريرًا فنيًا يفيد أن المضبوطات غير صالحة للاستخدام الآدمى، وأوصت بإعدامها، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
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مصر 365

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