مصرع مسن تحت أنقاض عمارة دمنهور بالبحيرة

تكثف قوات الحماية المدنية بالبحيرة من جهودها للبحث عن الأشخاص المتوفين تحت أنقاض عمارة دمنهور التى انهارت بشكل مفاجئ منذ قليل.

وأكدت مصادر أمنية مطلعة أن انهيار العقار المكون من 5 طوابق أسفر عن مصرع صاحب العمارة ويدعى صلاح على ناجى 64 سنة موظف بالمعاش.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، وتبين انهيار منزل بمكون من 5 طوابق بشارع الأنصارى بمدينة دمنهور.

انتقل على الفور نائب مدير الأمن اللواء عزيز إدوارد واللواء جمال متولى مساعد مدير الأمن والمقدم حسن قاسم رئيس مباحث قسم دمنهور.

وتم الدفع بقوات الحماية المدنية برئاسة العميد جمال ياسين، وتم عمل كردون حول موقع العمارة لمنع اقتراب المواطنين وإخطار الوحدة المحلية لمدينة دمنهور.

- بالصور.. انهيار عقار مكون من 5 طوابق بدمنهور وأنباء عن سقوط ضحايا

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