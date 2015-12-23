أخبار عاجلة

العين الثالثة: حلقة الجمعة 07 إبريل 2017 -
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017 -
مزارات الإسكندرية السياحية تستقبل الأطفال مجانا في يوم اليتيم -
الذهب يرتفع 6 جنيهات في السوق المحلي -
500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016 -
12 ساعة بين قصف سوريا.. ورد «الخارجية» الهزيل -
رسميًا.. محمد صلاح يعتذر عن الاستمرار في الزمالك -
حرس الحدود: لا نية لعودة محمد صلاح مرة أخرى -
«إيناسيو» يكشف أسباب قيامه بتغيير الجهاز الفني المعاون -
رئيس وزراء السويد: حادث الدهس بوسط ستوكهولم أسفر عن سقوط قتيلين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع مسن تحت أنقاض عمارة دمنهور بالبحيرة

Google+ Print
مصرع مسن تحت أنقاض عمارة دمنهور بالبحيرة مصرع مسن تحت أنقاض عمارة دمنهور بالبحيرة
تكثف قوات الحماية المدنية بالبحيرة من جهودها للبحث عن الأشخاص المتوفين تحت أنقاض عمارة دمنهور التى انهارت بشكل مفاجئ منذ قليل.

وأكدت مصادر أمنية مطلعة أن انهيار العقار المكون من 5 طوابق أسفر عن مصرع صاحب العمارة ويدعى صلاح على ناجى 64 سنة موظف بالمعاش.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، وتبين انهيار منزل بمكون من 5 طوابق بشارع الأنصارى بمدينة دمنهور.

انتقل على الفور نائب مدير الأمن اللواء عزيز إدوارد واللواء جمال متولى مساعد مدير الأمن والمقدم حسن قاسم رئيس مباحث قسم دمنهور.

وتم الدفع بقوات الحماية المدنية برئاسة العميد جمال ياسين، وتم عمل كردون حول موقع العمارة لمنع اقتراب المواطنين وإخطار الوحدة المحلية لمدينة دمنهور.


>- بالصور.. انهيار عقار مكون من 5 طوابق بدمنهور وأنباء عن سقوط ضحايا
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365