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النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى حول واقعة ذبح شاب لوالده فى المعصرة

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النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى حول واقعة ذبح شاب لوالده فى المعصرة النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى حول واقعة ذبح شاب لوالده فى المعصرة
أمرت نيابة حلوان باستعجال تقرير مصلحة الطب الشرعى، حول واقعة اتهام شاب ذبح والده عقب مشادات كلامية دارت بينهما داخل شقتهما بالمعصرة .

كان قسم شرطة حلوان، تلقى بلاغًا من الأهالى يفيد قيام شاب بذبح والده بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم العثور على جثة مسجاة على الأرض، وتم نقلها إلى المستشفى، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التى أمرت بتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة.

وكشف التقرير الطبى المبدئى أن الجثة بها عدة طعنات بمناطق متفرقة، كما أوضحت التحريات الأولية لرجال المباحث، أن الجانى هو نجل المجنى عليه، وأنه عاطل ومدمن مواد مخدرة، وتبين أن والده كان دائمًا يرفض إعطاءه نقودا لشراء الأقراص المخدرة.

كما استمعت النيابة لأقوال عدد من جيران المجنى عليه، الذين أكدوا خلال التحقيقات أنه كان دائمًا على خلافات مع ابنه نتيجة رفضه المتكرر له إعطاء مبالغ مالية له بغرض شرائه المواد المخدرة.

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مصر 365