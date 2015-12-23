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صحافة المواطن..انقطاع المياه يوما كاملا فى منطقة الزاوية الحمراء

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استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل القارئ محمد أحمد شكوى لأهالى منطقة الزاوية الحمراء لانقطاع المياه عن المنطقة من الساعة التاسعة صباح أمس الثلاثاء وحتى الآن.

وقال القارئ إن مساجد المنطقة نوهت فى الصباح الباكر عن انقطاع المياه، ولم يتدبر الأهالى حاجتهم من المياه، لافتاً إلى أن المسئولين بالحى لم يخبروا أهالى المنطقة عن سبب انقطاع المياه ومدة هذا الانقطاع.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء، وذلك عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل فيس بوك، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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