صحافة المواطن..انقطاع المياه يوما كاملا فى منطقة الزاوية الحمراء

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل القارئ محمد أحمد شكوى لأهالى منطقة الزاوية الحمراء لانقطاع المياه عن المنطقة من الساعة التاسعة صباح أمس الثلاثاء وحتى الآن.

وقال القارئ إن مساجد المنطقة نوهت فى الصباح الباكر عن انقطاع المياه، ولم يتدبر الأهالى حاجتهم من المياه، لافتاً إلى أن المسئولين بالحى لم يخبروا أهالى المنطقة عن سبب انقطاع المياه ومدة هذا الانقطاع.

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