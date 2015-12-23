موجز الصحافة المحلية.. مفاجآت فى قضية خالد يوسف

تناولت الصحف المحلية، عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان "مفاجآت فى قضية خالد يوسف"، حيث تكشف الجريدة تفاصيل جديدة تبرئ المخرج والنائب البرلمانى خالد يوسف من تهمة التحرش بزوجة عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، وكشفت التحقيقات وتفريغ الرسائل والمكالمات وفحص صفحات "فيس بوك" عن تعرض النائب للإغواء والابتزاز.

وكشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، لـ جريدة "الأهرام" عن إعداد منظومة جديدة لمنح التراخيص للمصانع، بحيث تقضى على جميع الإجراءات البيروقراطية وتعزز مناخ الاستثمار، موضخا أمام جمعية رجال الأعمال المصريين، أنه يتم حاليا دراسة آلية جديدة للمساندة التصديرية، بزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن هناك مقترحا لتحويل هيئة التنمية الصناعية إلى هيئة اقتصادية بعيداً عن الموازنة العامة للدولة.

وأعلن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وفق ما نقلته جريدة "الأخبار" عن تخصيص 500 جنيه معاشاً شهرياً لصغار المزارعين من مالكى الحيازة وعمال الزراعة عند بلوغهم سن الستين أو عدم قدرتهم على العمل أو الإصابة بالعجز تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، جاء ذلك فى كلمة للوزير ألقتها نيابة عنه الدكتور دنيا الخشن المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية أمس بمناسبة يوم الغذاء العالمى، حيث قال وزير الزراعة إن "الوزارة قامت بتسليم أسماء نصف مليون فلاح إلى وزارة الصحة يمثلون الدفعة الأولى الذين لهم الحق فى الانضمام إلى مظلة التأمين الصحى على المزارعين.

وقالت مصادر مطلعة لجريدة "المصرى اليوم"، إن لجنة حصر أعداد المتغيبين والمختفين التى شكلها المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة ناصر أمين، مدير مكتب الشكاوى، بدأت تلقى شكاوى ذوى المتغيبين والمنظمات الحقوقية بعد الدعوة التى وجهها المجلس إلى الأهالى، عقب اجتماعه الأسبوع الماضى، وقالت المصادر إن المجلس أعد قائمة ضمت 101 شخص يفيد أهاليهم باختفائهم عقب إلقاء أجهزة الأمن القبض عليهم دون تحديد أماكن احتجازهم.

وقالت مصادر مطلعة بحكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لجريدة "الشروق"، أن هناك تعليمات "عليا" صدرت إلى بعض الوزارات خاصة المالية والاستثمار والصناعة والإسكان، والبترول، بضرورة إعداد المشروعات التى تم الاتفاق عليها خلال الجلسات التحضيرية للاجتماع الثالث للمجلس التأسيسى "المصرى – السعودى"، والمقرر عقد اجتماعه خلال الأسبوع الأول من يناير المقبل بالرياض، وقالت المصادر إن مسئولين سعوديين أشاروا خلال الجولات التحضيرية بالقاهرة إلى أن مرحلة "المساعدات التنموية" أى المشروعات الخدمية والبنية الأساسية والمجتمعية قد انتهت وأنه يجب البدء فى مشروعات استثمار كبرى بتمويل من الصناديق السيادية للحكومة السعودية.