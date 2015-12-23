أخبار عاجلة

العين الثالثة: حلقة الجمعة 07 إبريل 2017 -
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017 -
مزارات الإسكندرية السياحية تستقبل الأطفال مجانا في يوم اليتيم -
الذهب يرتفع 6 جنيهات في السوق المحلي -
500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016 -
12 ساعة بين قصف سوريا.. ورد «الخارجية» الهزيل -
رسميًا.. محمد صلاح يعتذر عن الاستمرار في الزمالك -
حرس الحدود: لا نية لعودة محمد صلاح مرة أخرى -
«إيناسيو» يكشف أسباب قيامه بتغيير الجهاز الفني المعاون -
رئيس وزراء السويد: حادث الدهس بوسط ستوكهولم أسفر عن سقوط قتيلين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أوقاف الوادى الجديد تحتفل بذكرى المولد النبوى بحضور المحافظ ومدير الأمن

Google+ Print
أوقاف الوادى الجديد تحتفل بذكرى المولد النبوى بحضور المحافظ ومدير الأمن أوقاف الوادى الجديد تحتفل بذكرى المولد النبوى بحضور المحافظ ومدير الأمن
احتفلت مديرية الأوقاف بالوادى الجديد مساء أمس الثلاثاء بذكرى المولد النبوى الشريف بمقر المسجد الكبير بالخارجة بحضور اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد وعدد من القيادات التنفذية والشعبية والأمنية وممثلى القوات المسلحة، حيث بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وأحاديث حول الاقتداء بأخلاق رسولنا الكريم "صلى الله عليه وسلم" قولاً وعملا وخلقاً وبتعليمات الإسلام الحنيف فى التعامل مع المسلمين وغيرهم، ونبذ العنف والدعوة إلى التسامح والمحبة والتآلف والعطاء والصبر، وأن يضع الجميع مصلحة الوطن والحفاظ عليه فوق كل اعتبار، وأن يحرص كل فرد من أبناء الوطن على العمل من أجل بناء .

وأكد المحافظ أهمية احتفالية ذكرى المولد النبوى الشريف لاستحضار الذكرى العطرة لسيدنا محمد، والذى جاء رحمة للعالمين؛ داعيًا الجميع إلى الاقتداء بسنة النبى صلى الله عليه وسلم ونهجه فى العمل على نشر تعاليم الإسلام السمحة والرحمة وحسن الحوار، موجهًا أطيب التهانى إلى أبناء المحافظة، وإلى الأمة الإسلامية بمناسبة تلك الذكرى الخالدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016

العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة

مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة