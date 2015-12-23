أوقاف الوادى الجديد تحتفل بذكرى المولد النبوى بحضور المحافظ ومدير الأمن

احتفلت مديرية الأوقاف بالوادى الجديد مساء أمس الثلاثاء بذكرى المولد النبوى الشريف بمقر المسجد الكبير بالخارجة بحضور اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد وعدد من القيادات التنفذية والشعبية والأمنية وممثلى القوات المسلحة، حيث بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وأحاديث حول الاقتداء بأخلاق رسولنا الكريم "صلى الله عليه وسلم" قولاً وعملا وخلقاً وبتعليمات الإسلام الحنيف فى التعامل مع المسلمين وغيرهم، ونبذ العنف والدعوة إلى التسامح والمحبة والتآلف والعطاء والصبر، وأن يضع الجميع مصلحة الوطن والحفاظ عليه فوق كل اعتبار، وأن يحرص كل فرد من أبناء الوطن على العمل من أجل بناء مصر

وأكد المحافظ أهمية احتفالية ذكرى المولد النبوى الشريف لاستحضار الذكرى العطرة لسيدنا محمد، والذى جاء رحمة للعالمين؛ داعيًا الجميع إلى الاقتداء بسنة النبى صلى الله عليه وسلم ونهجه فى العمل على نشر تعاليم الإسلام السمحة والرحمة وحسن الحوار، موجهًا أطيب التهانى إلى أبناء المحافظة، وإلى الأمة الإسلامية بمناسبة تلك الذكرى الخالدة.