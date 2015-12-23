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"أوقاف سوهاج" تحتفل بذكرى المولد النبوى بحضور المحافظ

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"أوقاف سوهاج" تحتفل بذكرى المولد النبوى بحضور المحافظ "أوقاف سوهاج" تحتفل بذكرى المولد النبوى بحضور المحافظ
حضر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج احتفالية مديرية الأوقاف بالمولد النبوى الشريف، والتى أقيمت بمسجد العارف بالله بمدينة سوهاج مساء أمس الثلاثاء، عقب صلاة المغرب فى حضور قيادات الوزارة وعلماء الأزهر الشريف والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأت الاحتفالية بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى فضيلة الشيخ زين العابدين عبد اللطيف على المستشار الدينى للمحافظة كلمة هنأ خلالها الأمة الإسلامية بحلول ذكرى المولد النبوى الشريف، داعياً الله أن تكون هذه الذكرى فرصة للاقتداء بسيرة رسولنا الكريم واستلهاماً لاخلاقه وسماحته، موضحا أن النبى محمد قد علم الإنسانية حرية الاعتقاد والتعايش مع الأديان الأخرى فى إطار من المحبة والتعاون وأن مولده أضاء سبل الحياة الكريمة للبشرية جميعاً اعتماداً على مبادئ العدل والسلام.

ومن جانبه، ألقى كلمة الأزهر الشريف فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز مفتش أول وعظ بالأزهر الشريف، قدم خلالها التهنئة للشعب المصرى بذكرى مولد الرسول الكريم، قائلاً "كان ميلاده بدء مرحلة جديدة فى حياة البشرية، وكان قدوة فى الصفح والتسامح والرحمة وتحمل الصعاب ومواجهة التحديات فى سبيل الدعوة المشرفة، وأرسى قيماً ومبادئ إنسانية لاتزال تحفظ لأمتنا تماسكها".
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

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