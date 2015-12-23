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جامعة طنطا تفتح باب التقدم لمشروعات التخرج بأكاديمية البحث العلمى

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جامعة طنطا تفتح باب التقدم لمشروعات التخرج بأكاديمية البحث العلمى جامعة طنطا تفتح باب التقدم لمشروعات التخرج بأكاديمية البحث العلمى
أكد الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، إعلان أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فتح باب التقدم لمشروعات التخرج لعام 2015/2016 فى موعد أقصاه 31 من ديسمبر الجارى.

وأكد فى تصريحات صحفية أن الأكاديمية توفر للطلاب المتقدمين الدعم المادى لتصنيع وتطوير النماذج الأولية، وتقديم دورات تدريبية قصيرة الأجل فى مجال ريادة الأعمال والابتكار، وإتاحة الفرصة لبعض المشروعات ذات القيمة التنافسية العالية لحضور المؤتمرات المحلية والدولية، والأولوية فى الاحتضان فى إطار البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية المتخصصة التابع للأكاديمية، ومساعدتهم فى التقدم لمكتب براءات الاختراع للحصول على براءة اختراع إذا دعى الأمر إلى ذلك.

وأشار إلى أن ذلك يأتى فى إطار دور الأكاديمية فى إحداث نهضة تكنولوجية بالمجتمع المصرى، وتقديم برامج متنوعة تخاطب الفئات العمرية المختلفة، مؤكداً أن الأكاديمية تسعى إلى استغلال طاقة الشباب المصرى، خاصة طلاب السنوات النهائية فى الجامعات المصرية من خلال تقديم كافة أنواع الدعم لهم لمساعدتهم فى تميز مشروعات تخرجهم، وتحويل تلك المشروعات إلى شركات تكنولوجية ناشئة، مضيفاً أنه يمكن التسجيل من خلال موق أكاديمية البحث العلمى الإلكترونى.

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