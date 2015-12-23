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العاملون بالفنادق يطالبون بوقف رواتب وزير السياحة ومساعديه أسوة بهم

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العاملون بالفنادق يطالبون بوقف رواتب وزير السياحة ومساعديه أسوة بهم العاملون بالفنادق يطالبون بوقف رواتب وزير السياحة ومساعديه أسوة بهم
اتبرع ولو بجنيه لمتضررى العاملين بالسياحة، نداء أطلقه العاملون بالفنادق عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، تحت عنوان حملة "مفيش رواتب ليكم.. زيكم.. زينا".

وأطلق العاملون نداء لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، من 4 ملايين عامل بالقطاع السياحى المصرى، الذين هجروا أعمالهم بغير رضاهم، محملين المسئولية لوزارة السياحة بجميع فئاتها المهنية وكوادرها، قائلين "نحن بدون مورد رزق سيدى الرئيس إنصافا للعدل والمساواة، نطلب بعدم دفع رواتب وزير السياحة ومساعديه وجميع العاملين بمكاتب تنشيط السياحة، وعدم صرف أى أموال خاصة من وزارة السياحة لأى مهرجانات أو احتفالات أو سفر وفود أو أى نوع من أنواع الدعم".

وأشاروا إلى أن الوزير مثل أى عامل بالقطاع السياحى، وهو قدوة لنا نحن بدون رواتب منذ شهور، وهو أيضا لا يستحق راتبه الشهرى، نحن فى مركب واحد فكيف ينجو ربان السفينة ويترك الباقى للغرق.

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مصر 365