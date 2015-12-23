عبور 186سفينة قناة السويس خلال 4 أيام بحمولة 10.6 مليون طن

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن قناة السويس شهدت خلال الأربعة أيام الماضية، بداية من يوم السبت وحتى أمس الثلاثاء، عبور 186سفينة بحمولة 10 مليون589 ألف طن حمولات متنوعة، حيث شهدت القناة القديمة من الشمال إلى الجنوب عبور 102 سفينة بحمولة 5 مليون و 612 ألف طن، فيما عبرت قناة السويس الجديدة 84 سفينة من الجنوب بحمولة 4 مليون و977 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن 55 سفينة عبرت القناة يوم السبت من الاتجاهين بحمولة 3 مليون طن، حيث شهدت القناة القديمة عبور 36 سفينة بحمولة مليون و900 ألف طن، كما عبرت القناة الجديدة من الجنوب 19 سفينة بحمولة مليون و100 ألف طن.

وأشارت التقارير إلى أن 41 سفينة عبرت قناة السويس يوم الأحد، بحمولة 2 مليون و300 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين، حيث شهدت قافلة الشمال عبور 20 سفينة بحمولة مليون و100 ألف وعبرت 21 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و200 ألف طن، وكانت أكبر حمولة.

وأضافت أن قناة السويس شهدت يوم الاثنين عبور 44 سفينة بحمولة 2 مليون و83 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين، حيث شهدت قافلة الشمال عبور 26 سفينة بحمولة مليون و412 ألف طن، فيما عبرت 18سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة 671 ألف طن.

وتابعت التقارير الملاحية:" قناة السويس شهدت أمس الثلاثاء عبور 46 سفينة بحمولة 3 مليون و200 ألف طن سفن بضائع صب وناقلات بترول من الاتجاهين، حيث شهدت قافلة الشمال عبور20 سفينة بحمولة مليون و 200 ألف طن، وعبرت 26 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة 2 مليون طن.

- عبور 140 سفينة قناة السويس خلال ثلاثة أيام بحمولة 7.4 مليون طن

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