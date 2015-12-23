عبور 186سفينة قناة السويس خلال 4 أيام بحمولة 10.6 مليون طن

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن 55 سفينة عبرت القناة يوم السبت من الاتجاهين بحمولة 3 مليون طن، حيث شهدت القناة القديمة عبور 36 سفينة بحمولة مليون و900 ألف طن، كما عبرت القناة الجديدة من الجنوب 19 سفينة بحمولة مليون و100 ألف طن.
وأشارت التقارير إلى أن 41 سفينة عبرت قناة السويس يوم الأحد، بحمولة 2 مليون و300 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين، حيث شهدت قافلة الشمال عبور 20 سفينة بحمولة مليون و100 ألف وعبرت 21 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و200 ألف طن، وكانت أكبر حمولة.
وأضافت أن قناة السويس شهدت يوم الاثنين عبور 44 سفينة بحمولة 2 مليون و83 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين، حيث شهدت قافلة الشمال عبور 26 سفينة بحمولة مليون و412 ألف طن، فيما عبرت 18سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة 671 ألف طن.
وتابعت التقارير الملاحية:" قناة السويس شهدت أمس الثلاثاء عبور 46 سفينة بحمولة 3 مليون و200 ألف طن سفن بضائع صب وناقلات بترول من الاتجاهين، حيث شهدت قافلة الشمال عبور20 سفينة بحمولة مليون و 200 ألف طن، وعبرت 26 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة 2 مليون طن.
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