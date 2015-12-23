"الحركة الوطنية": التحالفات الانتخابية "ملهاش لازمة " وكلنا ندعم الدولة

كشف اللواء رءوف السيد، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، عن تفاصيل اجتماع الحزب بحضور قيادات المكتب السياسي، مساء أمس الثلاثاء، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة السياسية، مؤكدًا أن الحزب اتخذ قرارا نهائيا بعدم الدخول فى أى تحالفات انتخابية تحت قبة البرلمان وأن يكون عمل نوابه بشكل مستقل، واصفا التحالفات بـ"ملهاش لازمة".

وقال نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، :" الاتفاق جاء بموافقة الجميع لأن كافة قيادات الحزب يرون أنه لا فائدة من الائتلافات ونرفض أن يدير نوابنا أى شخص من خارج الحزب"، مضيفًا " التحالفات ملهاش لازمة وكلنا بندعم الدولة والدعم مش قاصر على حد".

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