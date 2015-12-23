"التحالف الجمهورى"عن عودة مستقبل وطن لـ"دعم مصر": تٌضعف هويته الشبابية

علق الفريق حسام خير الله، القيادى بالتحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية، على عودة حزب مستقبل وطن لائتلاف دعم مصر ، متسائلا "هل سيقبل الحزب أن يكون مجرد رقم فى الائتلاف"، مشيرا إلى أنه أشاد بموقف الحزب عندما أعلن انسحابه من الائتلاف.

وأوضح "خير الله"، أن المبرر الذى أعلن عنه القائمون على الحزب فى أن هناك شبه تقسيم تورتة، على حد قوله، موضحا "والآن لا نعرف كيف ولماذا عاد مرة أخرى هل مورست عليه ضغوط تحت شعارات المصلحة العليا واستقرار الدولة؟ كلها تساؤلات يجب أن يوضحها الحزب عن أسباب عودته".

وأضاف خير الله، فى تصريحات لليوم السابع، إلى أن الائتلاف سيفقد ثقة الناخبين فى الأحزاب بعدما منحتهم أصواتهم وهو ما قد يتسبب فى تلاشى الأحزاب تحت قبة البرلمان، مطالبا الأحزاب بضرورة الحفاظ على هويتها بعيدا عن الائتلاف .

وقال خير الله، إن مستقبل وطن حزب معبرعن الشباب ولذلك يجب أن يكون لسان حالهم تحت القبة، مشيرا إلى أن وجوده فى الائتلاف سيضيع هويته المعبرة عن الشباب.