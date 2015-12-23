خبير أمنى عراقى: سياسة النفس الطويل مع داعش ساهمت فى تقدم القوات بالرمادى

قال الدكتور أمير الساعدى، الخبير الأمنى العراقى، إن تقدم القوات العراقية فى الرمادى جاء جراء النجاح فى استخدام سياسية النفس الطويل مع تنظيم داعش الإرهابى، مشيراً إلى أن القوات العراقية المشتركة استعدت عبر منطقة العمليات بقطع كافة إمدادات خطوط داعش، وتابع:"هناك جهداً استخباراتياً تم بذله فى استهداف قيادات وأماكن تمركز داعش التى قامت بإستغلال المدنيين، كدروع بشرية، بالإضافة إلى التلاحم الشعبى والمجتمعى، الذى شكل العامل الأكبر فى حدوث هذا التقدم".

وأضاف "الساعدى" خلال حواره عبر برنامج وراء الحدث على شاشة الغد العربى، مع الإعلامى بهاء ملحم، أن القوات العراقية اعتمدت على حرب نفسية قادتها قيادة العمليات المشتركة بشكل ذكى، وتمكنت على إثرها من الاستيلاء على بعض النقاط المهمة بالمدينة.