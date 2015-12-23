خارجية أمريكا ترفض دعوات مشرعين لإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية

>رفضت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء، دعوات من 32 مشرعا بالكونجرس منهم المرشح الجمهورى المحتمل للرئاسة "تيد كروز" لإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية فى واشنطن.

ودعا المشرعون فى رسالة بتاريخ 18 ديسمبر وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى إلى إلغاء إجراء استثنائى يسمح ببقاء مكتب المنظمة فى واشنطن مفتوحا.

وطبقا لما جاء فى نسخة من الرسالة نشرت على موقع "كروز" الالكترونى فإن "حكومة الولايات المتحدة ملتزمة بالتنديد علانية بأفعال منظمة التحرير الفلسطينية ويجب أن تتخلى على الفور عن الإجراء" الذى يسمح لها بإبقاء مكتب المنظمة مفتوحا.

وأضافت: "السماح ببقاء المكتب مفتوحا فى واشنطن لا يقدم أى فائدة للولايات المتحدة أو عملية السلام."

وأكدت إليزابيث ترودو، المتحدثة باسم وزارة الخارجية، أن الوزارة تلقت الرسالة وقالت إن كيرى سيرد عليها.

وقالت للصحفيين: "نعتقد أن إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية سيلحق الضرر بجهودنا المتواصلة لتهدئة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين ودعم حل الدولتين وتعزيز الشراكة الأمريكية الفلسطينية."

وأضافت أن كل حكومة أمريكية منذ 1994 استغلت الاستثناء لإبقاء مكتب منظمة التحرير الفلسطينية مفتوحا.

وتابعت تقول: "نعتقد أن منظمة التحرير الفلسطينية تتمتع بوضع سليم... وسوف نعارض تلك المساعي" الرامية لإغلاق المكتب مضيفة أن كيرى ندد بالهجمات.

وزار كيرى القدس فى مسعى لتهدئة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين ووصف أعمال العنف فى الآونة الأخيرة بأنها أعمال إرهابية يجب التنديد بها.

وحث الزعماء الفلسطينيين والإسرائيليين على وقف التصريحات النارية التى قد تفاقم الوضع.

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