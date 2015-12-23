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شرب الطفل المياه قبل الشهر الرابع اعتقاد خاطئ

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شرب الطفل المياه قبل الشهر الرابع اعتقاد خاطئ شرب الطفل المياه قبل الشهر الرابع اعتقاد خاطئ
تقوم كثير من الأمهات باتباع بعض العادات الغذائية الخاطئة فى تغذية أطفالهم خاصة فى الشهور الأولى من عمرهم معتمدة على نصائح الأهل والأقارب.

عادات خاطئة فى تغذية الطفل


>حول ذلك تقول دكتورة نهى أبو الوفا استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن هناك بعض الممارسات الغذائية الخاطئة التى تقوم بها الأمهات -خاصة لو كانت أمًا لأول مرة- فى تغذية أطفالهم.

1)إعطاء الطفل المياه فى الشهور الأولى


>واستكملت د. نهى: "تقوم أغلب الأمهات بإعطاء أطفالهم المياه العادية فى الشهور الأولى من عمرهم وذلك تصرف غير صحى للغاية نظرًا لأنه لا يفضل ادخال الماء قبل الشهر الرابع مع الأكل ويفضل أن تكون مياه مقطرة".

نصائح ضرورية


>تابعت د. نهى: "يجب على الأمهات الاهتمام باستشارة الطبيب المتابع للحالة الصحية لأطفالهم بشأن تغذيتهم فى الشهور الأولى خاصة لو كانت أمًا لأول مرة لتجنب تعرض أطفالهم لبعض المشاكل الصحية.

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