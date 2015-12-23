برج العقرب حظك اليوم الخميس 2015/12/24

حظك اليوم لبرج العقرب :
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على الصعيد المهني:
>انفراجة قريبة سيشهدها هذا البرج على المستوى العملى، فمزيد من التقدمات ستلاحق أبناء "العقرب" لذلك حاول أن تستغل كل فرصة تأتى لك.
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>على الصعيد العاطفي:
>الحب يعود مرة أخرى لمنزلته الطبيعية فى حياتك، فشريك حياتك سيدرك دوره الحقيقى فى حياتك وسيتعامل معك على نحو جديد.
على الصعيد الصحي:
>للأسف سيعانى أبناء هذا البرج بعض المشاكل الصحية لكن لا داعى للخوف لأنها ستكون وعكات بسيطة ستمر سريعًا.
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
>من الممكن أن تمر بأيام صعبة وقاسية على كل المستويات، لكن صبرك وعقلك وفقًا لانتمائك لهذا البرج من أكثر الصفات التى ستقف إلى جوارك الأيام المقبلة.