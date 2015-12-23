برج السرطان حظك ليوم الخميس 2015/12/24

حظك اليوم لبرج السرطان على الصعيد المهني:
>لابد أن تأخذ قرارًا حاسمًا بشأن بقائك فى العمل، فرئيسك ليس راضيا عنك لعدم إنجازك المهام التى كانت موكله إليك ولذلك تحتاج أن تحصل على وقت كاِف تفكر فيه بمفردك والعودة إلى كفاءتك المعهودة مرة أخرى.
برج السرطان على الصعيد العاطفي:
>حاول أن تخفف من غيرتك على الشريك قليلاً، فذلك يضايقه ويشعره بعدم ثقتك الكافيه به ويقودكما إلى خلافات لا آخر لها.
على الصعيد الصحي:
>سوف تشهد اليوم بعض التقلبات الصحية غير المعهودة، ربما تكون بسبب تقلبات الجو، فاحرص على أخذ الاحتياطات اللازمة وتحصين نفسك جيداً.
توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
>هناك عيون متربصة ومترصدة لك، فحاول أن تبتعد قليلاً وتعمل فى صمت، ولا تتباهى بما توصلت إليه، فذلك سوف يقودك إلى نتائج غير مرغوبة.