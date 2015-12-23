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برج العذراء حظك اليوم الخميس 2015/12/24

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برج العذراء حظك اليوم الخميس 2015/12/24 برج العذراء حظك اليوم الخميس 2015/12/24

على الصعيد المهني:


>لا تلقى المسئولية فى تعثرك المهنى على المحيطين بك، فكر بموضوعية لكى تحقق النجاح الذى تحلم به فليس كل من ينصحك حاقد أو حاسد ويريد إحباطك، لأنك بذلك تكون عدو نفسك الأول. تخل عن حساسيتك المفرطة فى ما يتعلق بالنقد وكن أوسع أفقًا من الآن.

برج العذراء على الصعيد العاطفي:


>لا تلوم شريكك على عدم فهمك بينما أنت لا تبذل مجهودًا فى محاولة توصيل مشاعرك إليه، فلن يمكنه فهمك بدون كلام ولن يطمئن إلا إذا كنت شخصًا واضحًا فى التعبير عن مشاعره وفى تحديد وعوده كذلك. كن شجاعًا ولا تخشى مسئولية الوعود الكبيرة فبإمكانك تحقيقها.

على الصعيد الصحي:


>النظرة الإيجابية للحياة هى السر وراء تحسن الصحة قبل أى شىء آخر. اهتم بنفسك وحاول أن تحافظ على توترك فى أقل معدلاته فكل ما تفعله من التفكير بالماضى وأخطاء الآخرين بحقك يأكل كثيرًا من صحتك ومن تألقك.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>أيامًا جميلة بانتظارك بشرط أن تتبنى نظرة إيجابية للحياة وتكف عن جذب الطاقة والأفكار السلبية السيئة، فهذه الطريقة فى الحياة ستضيع منك فرصًا كبيرة بانتظارك. انظر للحياة بتفتح أكبر خاصة أن حركة الأقمار فى صالحك هذه الأيام.

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مصر 365

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