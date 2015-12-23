حظك اليوم برج الدلو ليوم الخميس 2015/12/24

حظك اليوم لبرج الدلو :

>على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>مازال التفاؤل يسكن هذا البرج وطاقة كبيرة تحيط بأبنائه، لذلك تعد هذه الأيام من أيام حظهم خاصة على المستوى العملى، وسيتجاوزون كل الأزمات التى وقعوا بها من قبل.>شريك الحياة سيمثل عامل رئيسى فى نجاح أبناء هذا البرج هذه الفترة، فالحب سيكون طوق النجاة فى هذه الأيام.>بالنسبة لحالتك الصحية فمن المتوقع أن تتمتع بصحة جيدة هذه الأيام، لكن أحرص دائمًا على الخضوع للفحص حتى تستطيع من السيطرة على أى حالة سيئة من البداية .>الأيام المقبلة هى الأفضل بالنسبة لك لذلك استعد لتقتنص أى فرصة تمر أمامك ولا تدع مشاكل الفترة السابقة تسيطر عليك.