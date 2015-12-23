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حظك اليوم برج الدلو ليوم الخميس 2015/12/24

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حظك اليوم برج الدلو ليوم الخميس 2015/12/24 حظك اليوم برج الدلو ليوم الخميس 2015/12/24

لبرج الدلو :
>على الصعيد المهني:


>مازال التفاؤل يسكن هذا البرج وطاقة كبيرة تحيط بأبنائه، لذلك تعد هذه الأيام من أيام حظهم خاصة على المستوى العملى، وسيتجاوزون كل الأزمات التى وقعوا بها من قبل.

على الصعيد العاطفي:


>شريك الحياة سيمثل عامل رئيسى فى نجاح أبناء هذا البرج هذه الفترة، فالحب سيكون طوق النجاة فى هذه الأيام.

على الصعيد الصحي:


>بالنسبة لحالتك الصحية فمن المتوقع أن تتمتع بصحة جيدة هذه الأيام، لكن أحرص دائمًا على الخضوع للفحص حتى تستطيع من السيطرة على أى حالة سيئة من البداية .

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>الأيام المقبلة هى الأفضل بالنسبة لك لذلك استعد لتقتنص أى فرصة تمر أمامك ولا تدع مشاكل الفترة السابقة تسيطر عليك.
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مصر 365

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