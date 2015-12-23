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برج الحوت حظك ليوم الخميس 2015/12/24

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برج الحوت حظك ليوم الخميس 2015/12/24 برج الحوت حظك ليوم الخميس 2015/12/24

على الجانب المهني


>الأجواء هادئة اليوم فى العمل، ما يساعدك على العمل بزهن صافِ وبال رايق، ما يساعدك على إنجاز العديد من الأعمال التى كانت موكله إليك.

برج الحوت على الجانب العاطفي:


>اليوم يصطحبك الشريك فى نزهه نيلية تساعداكم على التقرب من بعض أكثر والبعد عن أجواء إثارة المشكلات.

على الجانب الصحي:


>النوم الكافِ هو طريقك الوحيد للتخلص من الضغوط التى تؤثر عليك وسبيلك المضمون فى الحصول على الصحة الجيدة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>إذا كنت تبحث عن الحصول ترقية أو مكافأة لهذا الأسبوع حاول أن تبحث باستمرار عن الأعمال التى تميزك، كما عليك أن تبذل المزيد من الجهد والإتقان.

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مصر 365

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