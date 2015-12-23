برج الحوت حظك ليوم الخميس 2015/12/24

برج الحوت على الجانب المهني
>الأجواء هادئة اليوم فى العمل، ما يساعدك على العمل بزهن صافِ وبال رايق، ما يساعدك على إنجاز العديد من الأعمال التى كانت موكله إليك.
برج الحوت على الجانب العاطفي:
>اليوم يصطحبك الشريك فى نزهه نيلية تساعداكم على التقرب من بعض أكثر والبعد عن أجواء إثارة المشكلات.
على الجانب الصحي:
>النوم الكافِ هو طريقك الوحيد للتخلص من الضغوط التى تؤثر عليك وسبيلك المضمون فى الحصول على الصحة الجيدة.
توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
>إذا كنت تبحث عن الحصول ترقية أو مكافأة لهذا الأسبوع حاول أن تبحث باستمرار عن الأعمال التى تميزك، كما عليك أن تبذل المزيد من الجهد والإتقان.