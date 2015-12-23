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برج الميزان حظك اليوم الخميس 2015/12/24

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برج الميزان حظك اليوم الخميس 2015/12/24 برج الميزان حظك اليوم الخميس 2015/12/24

على الصعيد المهني:


>تواجه أزمة مالية فى عملك. لن تندهش أو تتفاجأ برفض بعض الأصدقاء والأشخاص المقربين مساعدتك، فأنت لا تعرف ظروفهم الحقيقية ولا تحكم عليهم أبدًا من هذا الموقف.

برج الميزان على الصعيد العاطفي:


>تتذوق متعة الحب المتبادل من شخص مقرب منك أو فى محيط معارفك، لكنك رغم ذلك تخشى أن تصبح العلاقة واضحة ومعترف بها وتخشى أن تخسر كل شيء بمصارحته وأن يرفضك، حاول أن تتحلى ببعض الشجاعة لن تخسر الكثير إذا صارحته فى مقابل التخلص من هذا الوضع.

حظك اليوم على الصعيد الصحي:


>انفض الكسل المعتاد وحاول استعادة نشاطك هذا اليوم، لا تتخوف من برودة الجو فجسدك مستعد للحركة والنشاط بفضل اتباعك نظامًا صحيًا فى الأيام الماضية، ولكن إذا استجبت للكسل ستخسر كل ما فعلته فى الفترة الأخيرة.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:


>كل مشاكلك ستهون بمجرد أن تستقر على الصعيد العاطفي، خاصة أن هناك من يريدك بالفعل فواجه وكن شجاعًا لأن استقرارك فى الحب سيمنحك الدفعة لمواجهة العالم فى كافة مناحى حياتك.

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مصر 365

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