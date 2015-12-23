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برج الأسد حظك اليوم الخميس 2015/12/24

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برج الأسد حظك اليوم الخميس 2015/12/24 برج الأسد حظك اليوم الخميس 2015/12/24

لبرج الجدى:
>على الصعيد المهني:


>المشاكل على مستوى العمل ستحيط بك، فمزيد من المسئوليات المضاعفة ستجعلك فى حالة من الارتباك لكن مع الوقت ستنظم الأمور شيئا فشيئا.

على الصعيد العاطفى:


>ما زال الحب وشريك الحياة له دور كبير فى تقدم هؤلاء الذين سيعيشون قصص حب فى هذه الفترة ستخلصهم من أزمات يمرون بها.

على الصعيد الصحى:


>معدلات الصحة ستكون فى تزايد الفترة المقبلة خاصة الصحة النفسية التى ستشعر بتحسن كبير تجاهها نظرًا لارتفاع معنوياتك على المستوى المهنى والعاطفى.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:


>الفترة المقبلة من أصعب الفترات ولا يمكن أن يتجاوزها بدون الصبر والمقاومة لأى مشاعر إحباط أو يأس يتعرضون لها.

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مصر 365

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