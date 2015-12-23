برج الأسد حظك اليوم الخميس 2015/12/24

حظك اليوم لبرج الجدى:
>على الصعيد المهني:
>المشاكل على مستوى العمل ستحيط بك، فمزيد من المسئوليات المضاعفة ستجعلك فى حالة من الارتباك لكن مع الوقت ستنظم الأمور شيئا فشيئا.
على الصعيد العاطفى:
>ما زال الحب وشريك الحياة له دور كبير فى تقدم هؤلاء الذين سيعيشون قصص حب فى هذه الفترة ستخلصهم من أزمات يمرون بها.
على الصعيد الصحى:
>معدلات الصحة ستكون فى تزايد الفترة المقبلة خاصة الصحة النفسية التى ستشعر بتحسن كبير تجاهها نظرًا لارتفاع معنوياتك على المستوى المهنى والعاطفى.
توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:
>الفترة المقبلة من أصعب الفترات ولا يمكن أن يتجاوزها بدون الصبر والمقاومة لأى مشاعر إحباط أو يأس يتعرضون لها.