برج الأسد حظك اليوم الخميس 2015/12/24

حظك اليوم لبرج الجدى:

>على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>المشاكل على مستوى العمل ستحيط بك، فمزيد من المسئوليات المضاعفة ستجعلك فى حالة من الارتباك لكن مع الوقت ستنظم الأمور شيئا فشيئا.>ما زال الحب وشريك الحياة له دور كبير فى تقدم هؤلاء الذين سيعيشون قصص حب فى هذه الفترة ستخلصهم من أزمات يمرون بها.>معدلات الصحة ستكون فى تزايد الفترة المقبلة خاصة الصحة النفسية التى ستشعر بتحسن كبير تجاهها نظرًا لارتفاع معنوياتك على المستوى المهنى والعاطفى.>الفترة المقبلة من أصعب الفترات ولا يمكن أن يتجاوزها بدون الصبر والمقاومة لأى مشاعر إحباط أو يأس يتعرضون لها.