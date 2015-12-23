حظك اليوم لبرج الحمل الخميس 2015/12/24

على الصعيد المهني:

>يتهمك المحيطون بك بالتخاذل والتراخى فى حياتك المهنية نظرًا لتقاعسك عن المطالبة بحقوقك فى العمل، قد يكون معهم بعض الحق وقد تكون بحاجة للشجاعة الكافية لتحطيم الحواجز ولكن لا تدع كلامهم واتهاماتهم تدفعك إلى التهور واتخاذ خطوات غير محسوبة.

>على الصعيد العاطفي:

>تشهد أحوالك العاطفية انفراجة وتحسنا خلال الأيام المقبلة، فقد بدأ حبيبك أخيرًا فى الانتباه لما تبذله من مجهودات لخطف إعجابه. استمر فى طريقك حتى تصل لمرادك وكن متفائلاً فالأيام القادمة ستكون سعيدة على الصعيد العاطفي.

>على الصعيد الصحي:

>احرص على ألا تجعلك أهدافك المهنية تخسر صحتك، حاول أن تجد وقتا لممارسة الرياضة ولو لدقائق قليلة يوميا وحاول أن تقاوم إغراء التغلب على التوتر والضغط والإحباط بأكلات غير صحية سريعة تزيد حالتك الصحية والنفسية سوءًا، وتذكر أن صحتك هى الاستثمار الأهم فى حياتك.

>

>توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>حاول أن تتحلى بالتفاؤل فى الفترة القادمة وستحصد النتيجة قريبًا بكثير من الأخبار السعيدة وتحقيق الأحلام، خبراء الأبراج يتوقعون لك مزيد من النجاح كن على قدر المسؤليات التى ستلقى على عاتقك فى الفترة المقبلة حتى ترتقى فى منصبك.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365