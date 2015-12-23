أخبار عاجلة

العين الثالثة: حلقة الجمعة 07 إبريل 2017 -
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017 -
مزارات الإسكندرية السياحية تستقبل الأطفال مجانا في يوم اليتيم -
الذهب يرتفع 6 جنيهات في السوق المحلي -
500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016 -
12 ساعة بين قصف سوريا.. ورد «الخارجية» الهزيل -
رسميًا.. محمد صلاح يعتذر عن الاستمرار في الزمالك -
حرس الحدود: لا نية لعودة محمد صلاح مرة أخرى -
«إيناسيو» يكشف أسباب قيامه بتغيير الجهاز الفني المعاون -
رئيس وزراء السويد: حادث الدهس بوسط ستوكهولم أسفر عن سقوط قتيلين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم لبرج الحمل الخميس 2015/12/24

Google+ Print
حظك اليوم لبرج الحمل الخميس 2015/12/24 حظك اليوم لبرج الحمل الخميس 2015/12/24

على الصعيد المهني:


>يتهمك المحيطون بك بالتخاذل والتراخى فى حياتك المهنية نظرًا لتقاعسك عن المطالبة بحقوقك فى العمل، قد يكون معهم بعض الحق وقد تكون بحاجة للشجاعة الكافية لتحطيم الحواجز ولكن لا تدع كلامهم واتهاماتهم تدفعك إلى التهور واتخاذ خطوات غير محسوبة.


>على الصعيد العاطفي:


>تشهد أحوالك العاطفية انفراجة وتحسنا خلال الأيام المقبلة، فقد بدأ حبيبك أخيرًا فى الانتباه لما تبذله من مجهودات لخطف إعجابه. استمر فى طريقك حتى تصل لمرادك وكن متفائلاً فالأيام القادمة ستكون سعيدة على الصعيد العاطفي.


>على الصعيد الصحي:


>احرص على ألا تجعلك أهدافك المهنية تخسر صحتك، حاول أن تجد وقتا لممارسة الرياضة ولو لدقائق قليلة يوميا وحاول أن تقاوم إغراء التغلب على التوتر والضغط والإحباط بأكلات غير صحية سريعة تزيد حالتك الصحية والنفسية سوءًا، وتذكر أن صحتك هى الاستثمار الأهم فى حياتك.
>


>توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>حاول أن تتحلى بالتفاؤل فى الفترة القادمة وستحصد النتيجة قريبًا بكثير من الأخبار السعيدة وتحقيق الأحلام، خبراء الأبراج يتوقعون لك مزيد من النجاح كن على قدر المسؤليات التى ستلقى على عاتقك فى الفترة المقبلة حتى ترتقى فى منصبك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى