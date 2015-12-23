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خمس عمليات مخ وأعصاب بمستشفى وادي الدواسر خلال أسبوع

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خمس عمليات مخ وأعصاب بمستشفى وادي الدواسر خلال أسبوع خمس عمليات مخ وأعصاب بمستشفى وادي الدواسر خلال أسبوع
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المعالجون للعمليات الخمس

وادي الدواسر – عبدالله الحمدان

    نجح فريق جراحة المخ والاعصاب بمستشفى محافظة وادي الدواسر العام خلال الأسبوع المنصرم في إجراء خمس عمليات للمخ، اربع منها لمواطنين بينهم طفل يبلغ من العمر تسع سنوات، ومقيم باكستاني.. أربع منها نتيجة مرورية، وحالة أخرى نتيجة سقوط من شاهق.

ليقوم الفريق الطبي المعالج برئاسة استشاري جراحة المخ والاعصاب بالمستشفى الدكتور ابراهيم ابوهنية بالتدخل الجراحي حيث قام الفريق بإزالة التجمع الدموي تحت اغشية المخ، وعمل تصريف خارجي، وزراعة عظم الجمجمة في جدار بطن المريض الامامي نظرا لانتفاخ المخ الناتج عن شدة الاصابة، مشيراً الى أن كثيرا من المصابين من شدة الاصابة التي يتعرض لها المخ ينتج عنه انتفاخ به وضغط على المراكز الحيوية داخل الدماغ مما يضطر الفريق الطبي الى إزالة العظم مؤقتا وزراعته في جدار البطن الامامي لحين استقرار حالة المخ ومعالجة تورم المخ ومن ثم اعاده تثبيت عظام الجمجمة في مكانها.

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