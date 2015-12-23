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برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 2015/12/24

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برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 2015/12/24 برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 2015/12/24

على الصعيد المهنى:
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لا تحاول الوقوف فى طريق الصعاب وتتحدها من الذكاء أن تتعلم من أخطائك السابقة حتى تتلافى المشاكل والصعاب فى الفترة المقبلة، لا تتردد فى السير نحو حلمك مهما تكن الظروف ولا تلجأ للاستسلام لليأس والإخفاقات فدائما خطوات النجاح التى تأتى بعد الفشل يكون طعمها أجمل ومؤثرة أكثر من تلك التى تأتى صدفة.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:
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اختيارك خاطئ فهذا ليس الشريك المناسب لحياتك، لا تتمادى فى السير فى نفس الطريق وقم بجمع حقائب ذكرياتك وارحل فورًا، لا تستثقل الرحيل فدائمًا وجع ساعة أفضل من وجع كل ساعة، لا تهدر عمرك فى البحث عن سراب.
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على الصعيد الصحي:
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مررت بوعكة صحية فى الفترة السابقة، حاول أن تقاوم مرضك وقف على قديمك من جديد، لا تتجاهل كلام الطبيب فأنت بحاجة إلى رعاية واهتمام واجعل شعارك الصحة تاج على رءوس الأصحاء لا يراها سوى المرضى.
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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
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مرت فترة عصيبة من المشاكل والأزمات لا تحزن فهى سوف تعوضك الكثير وتعجلك فى حال أفضل فدائمًا التجربة العملية تثقل المواهب وتنميها حاول أن تكون على قدر المسئولية الملقاة على عاتقك نحو ذاتك.

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مصر 365

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