برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 2015/12/24

برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

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برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

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على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

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لا تحاول الوقوف فى طريق الصعاب وتتحدها من الذكاء أن تتعلم من أخطائك السابقة حتى تتلافى المشاكل والصعاب فى الفترة المقبلة، لا تتردد فى السير نحو حلمك مهما تكن الظروف ولا تلجأ للاستسلام لليأس والإخفاقات فدائما خطوات النجاح التى تأتى بعد الفشل يكون طعمها أجمل ومؤثرة أكثر من تلك التى تأتى صدفة.اختيارك خاطئ فهذا ليس الشريك المناسب لحياتك، لا تتمادى فى السير فى نفس الطريق وقم بجمع حقائب ذكرياتك وارحل فورًا، لا تستثقل الرحيل فدائمًا وجع ساعة أفضل من وجع كل ساعة، لا تهدر عمرك فى البحث عن سراب.مررت بوعكة صحية فى الفترة السابقة، حاول أن تقاوم مرضك وقف على قديمك من جديد، لا تتجاهل كلام الطبيب فأنت بحاجة إلى رعاية واهتمام واجعل شعارك الصحة تاج على رءوس الأصحاء لا يراها سوى المرضى.مرت فترة عصيبة من المشاكل والأزمات لا تحزن فهى سوف تعوضك الكثير وتعجلك فى حال أفضل فدائمًا التجربة العملية تثقل المواهب وتنميها حاول أن تكون على قدر المسئولية الملقاة على عاتقك نحو ذاتك.