حظك اليوم برج الجدى الخميس 2015/12/24

حظك اليوم لبرج الجدي:

>على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

>

على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>

>هذا الشهر يعتبر المخصص لمواليد برج الجدى وكأن العام يكافئك عن فى نهايته بأخبار سعيدة على المستوى المهنى فأنت تعبت كثيرًا طوال العام، ولم تتخاذل أمام الصعاب التى واجهتك حاول أن تحافظ على مستواك دائمًا متطور فى العمل فأنت قادر على الترقى فى المناصب لا تنظر للدسائس هذا أفضل.الحب دائمًا أمامك ولكنك لا تراه، حاول أن تفتش فى الشخصيات التى فى علمك سوف تجد أن منهم من يستحق حبك، لا تترد فدائمًا المغامرون يحصلون على ما يريدون، دع قلبك هو دليلك فى رحلة البحث عن الشريك وسوف تجده وستحتفظ به للأبد.ينصحك الطبيب بإجراء بعض الفحوصات الطبية من الأفضل الاستماع إلى نصائح الطبيب فهو يعلم ما فيه الصالح لك، حاول أن تتبع أبسط التعليمات بالمشى ساعة كل يوم وتناول أكلات صحية وعدم السهر.دائمًا العبرة بالخواتيم وهذه السنة فى نهايتها تحمل لك كثير من الأخبار السارة كن على موعد مع الأقدار السعيدة حتى تتحقق جميع الأحلام، لا تقلق كثيرًا فلا مجال لهذا فأنت من الأبراج المحظوظة دائما.