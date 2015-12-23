حظك اليوم برج الجدى الخميس 2015/12/24

حظك اليوم لبرج الجدي:
>على الصعيد المهني:
>هذا الشهر يعتبر المخصص لمواليد برج الجدى وكأن العام يكافئك عن فى نهايته بأخبار سعيدة على المستوى المهنى فأنت تعبت كثيرًا طوال العام، ولم تتخاذل أمام الصعاب التى واجهتك حاول أن تحافظ على مستواك دائمًا متطور فى العمل فأنت قادر على الترقى فى المناصب لا تنظر للدسائس هذا أفضل.
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على الصعيد العاطفى: الحب دائمًا أمامك ولكنك لا تراه، حاول أن تفتش فى الشخصيات التى فى علمك سوف تجد أن منهم من يستحق حبك، لا تترد فدائمًا المغامرون يحصلون على ما يريدون، دع قلبك هو دليلك فى رحلة البحث عن الشريك وسوف تجده وستحتفظ به للأبد.
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