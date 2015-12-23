حظك اليوم توقعات الأبراج اليوم الخميس 2015/12/24

برج الأسد حظك اليوم الخميس 2015/12/24
>حظك اليوم لبرج الجدى:
>على الصعيد المهني:
>المشاكل على مستوى العمل ستحيط بك، فمزيد من المسئوليات المضاعفة ستجعلك فى حالة من الارتباك لكن مع الوقت ستنظم الأمور شىء فشىء .
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على الصعيد العاطفي: ما زال الحب وشريك الحياة له دور كبير فى تقدم هؤلاء الذين سيعيشون قصص حب فى هذه الفترة ستخلصهم من أزمات يمرون بها.
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على الصعيد الصحي: معدلات الصحة ستكون فى تزايد الفترة المقبلة خاصة الصحة النفسية التى ستشعر بتحسن كبير تجاهها نظرًا لارتفاع معنوياتك على المستوى المهنى والعاطفى.
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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى: الفترة المقبلة من أصعب الفترات ولا يمكن أن يتجاوزها بدون الصبر والمقاومة لأى مشاعر إحباط أو يأس يتعرضون لها.
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برج الحوت حظك ليوم الخميس 2015/12/24
>برج الحوت على الجانب المهني
>الأجواء هادئة اليوم فى العمل، ما يساعدك على العمل بزهن صافِ وبال رايق، ما يساعدك على إنجاز العديد من الأعمال التى كانت موكله إليك.
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برج الحوت على الجانب العاطفي: اليوم يصطحبك الشريك فى نزهه نيلية تساعداكم على التقرب من بعض أكثر والبعد عن أجواء إثارة المشكلات.
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على الجانب الصحي: النوم الكافِ هو طريقك الوحيد للتخلص من الضغوط التى تؤثر عليك وسبيلك المضمون فى الحصول على الصحة الجيدة.
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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت: إذا كنت تبحث عن الحصول ترقية أو مكافأة لهذا الأسبوع حاول أن تبحث باستمرار عن الأعمال التى تميزك، كما عليك أن تبذل المزيد من الجهد والإتقان.
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حظك اليوم برج الدلو ليوم الخميس 2015/12/24
>حظك اليوم لبرج الدلو :
>على الصعيد المهني:
>مازال التفاؤل يسكن هذا البرج وطاقة كبيرة تحيط بأبنائه، لذلك تعد هذه الأيام من أيام حظهم خاصة على المستوى العملى، وسيتجاوزون كل الأزمات التى وقعوا بها من قبل.
على الصعيد العاطفي: شريك الحياة سيمثل عامل رئيسى فى نجاح أبناء هذا البرج هذه الفترة، فالحب سيكون طوق النجاة فى هذه الأيام.
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على الصعيد الصحي: بالنسبة لحالتك الصحية فمن المتوقع أن تتمتع بصحة جيدة هذه الأيام، لكن أحرص دائمًا على الخضوع للفحص حتى تستطيع من السيطرة على أى حالة سيئة من البداية .
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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو: الأيام المقبلة هى الأفضل بالنسبة لك لذلك استعد لتقتنص أى فرصة تمر أمامك ولا تدع مشاكل الفترة السابقة تسيطر عليك.
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برج السرطان حظك ليوم الخميس 2015/12/24
>حظك اليوم لبرج السرطان على الصعيد المهني:
>لابد أن تأخذ قرارًا حاسمًا بشأن بقائك فى العمل، فرئيسك ليس راضيا عنك لعدم إنجازك المهام التى كانت موكله إليك ولذلك تحتاج أن تحصل على وقت كاِف تفكر فيه بمفردك والعودة إلى كفاءتك المعهودة مرة أخرى.
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برج السرطان على الصعيد العاطفي: حاول أن تخفف من غيرتك على الشريك قليلاً، فذلك يضايقه ويشعره بعدم ثقتك الكافيه به ويقودكما إلى خلافات لا آخر لها.
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على الصعيد الصحي: سوف تشهد اليوم بعض التقلبات الصحية غير المعهودة، ربما تكون بسبب تقلبات الجو، فاحرص على أخذ الاحتياطات اللازمة وتحصين نفسك جيداً.
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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان: هناك عيون متربصة ومترصدة لك، فحاول أن تبتعد قليلاً وتعمل فى صمت، ولا تتباهى بما توصلت إليه، فذلك سوف يقودك إلى نتائج غير مرغوبة.
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برج العقرب حظك اليوم الخميس 2015/12/24
>حظك اليوم لبرج العقرب :
>على الصعيد المهني:
>انفراجة قريبة سيشهدها هذا البرج على المستوى العملى، فمزيد من التقدمات ستلاحق أبناء "العقرب" لذلك حاول أن تستغل كل فرصة تأتى لك.
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على الصعيد العاطفي: الحب يعود مرة أخرى لمنزلته الطبيعية فى حياتك، فشريك حياتك سيدرك دوره الحقيقى فى حياتك وسيتعامل معك على نحو جديد.
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على الصعيد الصحي: للأسف سيعانى أبناء هذا البرج بعض المشاكل الصحية لكن لا داعى للخوف لأنها ستكون وعكات بسيطة ستمر سريعًا.
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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب: من الممكن أن تمر بأيام صعبة وقاسية على كل المستويات، لكن صبرك وعقلك وفقًا لانتمائك لهذا البرج من أكثر الصفات التى ستقف إلى جوارك الأيام المقبلة.
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>برج القوس حظك ليوم الخميس 2015/12/24
>برج القوس على الصعيد المهني:
>لا تدع الأحداث السيئة التى تحدث من حولك تؤثر على أدائك للمهام، فأنت من الأشخاص المجتهدين والمخلصين فى العمل، فحاول أن تخرج من هذه الأجواء سريعًا.
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برج القوس على الصعيد العاطفي: لا بد من عدم اتخاذ قرارات أساسية وتغييرية فى حياتك العاطفية بدون تفكير وبحث عميق لا يقودك إلى الندم فيما بعد.
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على الصعيد الصحي: سوف يصل جسدك إلى وزن غير مرغوب بالنسبة لك ولا تستطيع حينها السيطرة على الأمر بسهول، فحاول أن تلحق نفسك سريعًا.
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توقعات علماء الفلك لبرج القوس: تحتاج إلى تثقيف نفسك بصورة وشكل أكبر، فأنت تحتاج إلى الاطلاع الدائم والمستمر حتى تستطيع الوصول إلى النتائج المرضية التى تبحث عنها.
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برج الثور حظك اليوم الخميس 2015/12/24
>برج الثور على الصعيد المهني:
>شخصيتك القيادية من أهم المميزات التى تضعك فى المقدمة دائمًا، فأنت قادر على التصدى للمعارك القوية والانتصار بها وتخطى العقبات برؤية واضحة وخطة مثالية غير قابلة للفشل. يجب أن تلتفت لهذه المهارات والقدرات وتستثمرها لتحقيق طفرة فى مشوارك المهنى خلال الفترة المقبلة.
على الصعيد العاطفي: الحب بالنسبة لك كالماء والهواء، ولا يمكنك الحياة بدون الدخول فى قصة حب ملتهبة، وهو شىء جميل بلا شك ولكنه يدفعك أحيانًا نحو اختيارات خاطئة لا يجب أن تتورط بها، حاول أن تتحلى ببعض الصبر وتأكد أن الأجمل بانتظارك.
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برج الثور على الصعيد الصحي: مهما كانت الظروف المحيطة بك سيئة حافظ على حبك وموهبتك فى العناية بنفسك وبصحتك. فطرتك وطبيعتك بالإضافة إلى قوة إرادتك تساعدك فى التخلى عن الأشياء المضرة واتباع نمط حياة صحى فحاول استغلال ذلك لتتمتع بصحة مثالية.
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توقعات علماء الفلك لبرج القوس: الفترة المقبلة من حياتك ستشهد الكثير من التغييرات الإيجابية، من نجاحات واستثمارات جيدة على كل الأصعدة فكن واثقًا من النجاح وتقدم بصدر مفتوح نحو التجارب الجديدة والجريئة فالحياة مليئة بالكثير من الأمور الجميلة.
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برج الحمل حظك اليوم الخميس 2015/12/24
>حظك اليوم لبرج الحمل :
>على الصعيد المهني:
>يتهمك المحيطون بك بالتخاذل والتراخى فى حياتك المهنية نظرًا لتقاعسك عن المطالبة بحقوقك فى العمل، قد يكون معهم بعض الحق وقد تكون بحاجة للشجاعة الكافية لتحطيم الحواجز ولكن لا تدع كلامهم واتهاماتهم تدفعك إلى التهور واتخاذ خطوات غير محسوبة.
على الصعيد العاطفي: تشهد أحوالك العاطفية انفراجة وتحسنا خلال الأيام المقبلة، فقد بدأ حبيبك أخيرًا فى الانتباه لما تبذله من مجهودات لخطف إعجابه. استمر فى طريقك حتى تصل لمرادك وكن متفائلاً فالأيام القادمة ستكون سعيدة على الصعيد العاطفي.
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على الصعيد الصحي: احرص على ألا تجعلك أهدافك المهنية تخسر صحتك، حاول أن تجد وقتا لممارسة الرياضة ولو لدقائق قليلة يوميا وحاول أن تقاوم إغراء التغلب على التوتر والضغط والإحباط بأكلات غير صحية سريعة تزيد حالتك الصحية والنفسية سوءًا، وتذكر أن صحتك هى الاستثمار الأهم فى حياتك.
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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل: حاول أن تتحلى بالتفاؤل فى الفترة القادمة وستحصد النتيجة قريبًا بكثير من الأخبار السعيدة وتحقيق الأحلام، خبراء الأبراج يتوقعون لك مزيد من النجاح كن على قدر المسؤليات التى ستلقى على عاتقك فى الفترة المقبلة حتى ترتقى فى منصبك.
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برج الميزان حظك اليوم الخميس 2015/12/24
>حظك اليوم على الصعيد المهني:
>تواجه أزمة مالية فى عملك. لن تندهش أو تتفاجأ برفض بعض الأصدقاء والأشخاص المقربين مساعدتك، فأنت لا تعرف ظروفهم الحقيقية ولا تحكم عليهم أبدًا من هذا الموقف.
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برج الميزان على الصعيد العاطفي: تتذوق متعة الحب المتبادل من شخص مقرب منك أو فى محيط معارفك، لكنك رغم ذلك تخشى أن تصبح العلاقة واضحة ومعترف بها وتخشى أن تخسر كل شيء بمصارحته وأن يرفضك، حاول أن تتحلى ببعض الشجاعة لن تخسر الكثير إذا صارحته فى مقابل التخلص من هذا الوضع.
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حظك اليوم على الصعيد الصحي: انفض الكسل المعتاد وحاول استعادة نشاطك هذا اليوم، لا تتخوف من برودة الجو فجسدك مستعد للحركة والنشاط بفضل اتباعك نظامًا صحيًا فى الأيام الماضية، ولكن إذا استجبت للكسل ستخسر كل ما فعلته فى الفترة الأخيرة.
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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان: كل مشاكلك ستهون بمجرد أن تستقر على الصعيد العاطفي، خاصة أن هناك من يريدك بالفعل فواجه وكن شجاعًا لأن استقرارك فى الحب سيمنحك الدفعة لمواجهة العالم فى كافة مناحى حياتك.
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برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 2015/12/24
>برج الجوزاء على الصعيد المهنى:
>لا تحاول الوقوف فى طريق الصعاب وتتحدها من الذكاء أن تتعلم من أخطائك السابقة حتى تتلافى المشاكل والصعاب فى الفترة المقبلة، لا تتردد فى السير نحو حلمك مهما تكن الظروف ولا تلجأ للاستسلام لليأس والإخفاقات فدائما خطوات النجاح التى تأتى بعد الفشل يكون طعمها أجمل ومؤثرة أكثر من تلك التى تأتى صدفة.
برج الجوزاء على الصعيد العاطفى: اختيارك خاطئ فهذا ليس الشريك المناسب لحياتك، لا تتمادى فى السير فى نفس الطريق وقم بجمع حقائب ذكرياتك وارحل فورًا، لا تستثقل الرحيل فدائمًا وجع ساعة أفضل من وجع كل ساعة، لا تهدر عمرك فى البحث عن سراب.
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على الصعيد الصحي: مررت بوعكة صحية فى الفترة السابقة، حاول أن تقاوم مرضك وقف على قديمك من جديد، لا تتجاهل كلام الطبيب فأنت بحاجة إلى رعاية واهتمام واجعل شعارك الصحة تاج على رءوس الأصحاء لا يراها سوى المرضى.
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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
>مرت فترة عصيبة من المشاكل والأزمات لا تحزن فهى سوف تعوضك الكثير وتعجلك فى حال أفضل فدائمًا التجربة العملية تثقل المواهب وتنميها حاول أن تكون على قدر المسئولية الملقاة على عاتقك نحو ذاتك.
حظك اليوم برج الجدى الخميس 2015/12/24
>حظك اليوم لبرج الجدي:
>على الصعيد المهني:
>هذا الشهر يعتبر المخصص لمواليد برج الجدى وكأن العام يكافئك عن فى نهايته بأخبار سعيدة على المستوى المهنى فأنت تعبت كثيرًا طوال العام، ولم تتخاذل أمام الصعاب التى واجهتك حاول أن تحافظ على مستواك دائمًا متطور فى العمل فأنت قادر على الترقى فى المناصب لا تنظر للدسائس هذا أفضل.
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على الصعيد العاطفى: الحب دائمًا أمامك ولكنك لا تراه، حاول أن تفتش فى الشخصيات التى فى علمك سوف تجد أن منهم من يستحق حبك، لا تترد فدائمًا المغامرون يحصلون على ما يريدون، دع قلبك هو دليلك فى رحلة البحث عن الشريك وسوف تجده وستحتفظ به للأبد.
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على الصعيد الصحي: ينصحك الطبيب بإجراء بعض الفحوصات الطبية من الأفضل الاستماع إلى نصائح الطبيب فهو يعلم ما فيه الصالح لك، حاول أن تتبع أبسط التعليمات بالمشى ساعة كل يوم وتناول أكلات صحية وعدم السهر.
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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى: دائمًا العبرة بالخواتيم وهذه السنة فى نهايتها تحمل لك كثير من الأخبار السارة كن على موعد مع الأقدار السعيدة حتى تتحقق جميع الأحلام، لا تقلق كثيرًا فلا مجال لهذا فأنت من الأبراج المحظوظة دائما.
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برج العذراء حظك اليوم الخميس 2015/12/24
>برج العذراء على الصعيد المهني:
>لا تلقى المسئولية فى تعثرك المهنى على المحيطين بك، فكر بموضوعية لكى تحقق النجاح الذى تحلم به فليس كل من ينصحك حاقد أو حاسد ويريد إحباطك، لأنك بذلك تكون عدو نفسك الأول. تخل عن حساسيتك المفرطة فى ما يتعلق بالنقد وكن أوسع أفقًا من الآن.
برج العذراء على الصعيد العاطفي: لا تلوم شريكك على عدم فهمك بينما أنت لا تبذل مجهودًا فى محاولة توصيل مشاعرك إليه، فلن يمكنه فهمك بدون كلام ولن يطمئن إلا إذا كنت شخصًا واضحًا فى التعبير عن مشاعره وفى تحديد وعوده كذلك. كن شجاعًا ولا تخشى مسئولية الوعود الكبيرة فبإمكانك تحقيقها.
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حظك اليوم على الصعيد الصحي: النظرة الإيجابية للحياة هى السر وراء تحسن الصحة قبل أى شىء آخر. اهتم بنفسك وحاول أن تحافظ على توترك فى أقل معدلاته فكل ما تفعله من التفكير بالماضى وأخطاء الآخرين بحقك يأكل كثيرًا من صحتك ومن تألقك.
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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء: أيامًا جميلة بانتظارك بشرط أن تتبنى نظرة إيجابية للحياة وتكف عن جذب الطاقة والأفكار السلبية السيئة، فهذه الطريقة فى الحياة ستضيع منك فرصًا كبيرة بانتظارك. انظر للحياة بتفتح أكبر خاصة أن حركة الأقمار فى صالحك هذه الأيام.
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