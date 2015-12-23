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اللواء اليحيى يرعى تخريج طلبة الجوازات.. اليوم

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اللواء اليحيى يرعى تخريج طلبة الجوازات.. اليوم اللواء اليحيى يرعى تخريج طلبة الجوازات.. اليوم

    يرعى مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى عصر اليوم حفل تخريج الدورة (39) من طلبة معهد الجوازات.

أوضح ذلك مدير معهد الجوازات اللواء خالد بن عبدالمحسن العويس، مشيراً إلى أن معهد الجوازات يهتم كثيراً بتنمية مهارات منسوبيه على الجوانب العلمية والعملية لإكسابهم المهارة اللازمة من خلال العمل الميداني وإكتساب المتدرب مهارات متنوعة لخدمة المستفيدين من خدمات الجوازات على أكمل وجه.

وقال اللواء العويس: إن الخريجين من الدورة 39 هم عون لزملائهم الذين سبقوهم في إدارات وشعب الجوازات في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها وفي المطارات والموانئ والمنافذ البرية والبحرية، وسيكون لهم دور فاعل مع زملائهم السابقين في ميدان العمل.

وأضاف: أن خريجي هذه الدورة تلقوا تدريباً مكثفاً على استخدام أنظمة الجوازات الآلية ونظام البصمة العشرية والتعامل مع أجهزة الكشف عن التزوير إضافة إلى التركيز على الجانب العملي في معهد الجوازات عبر الزيارات الميدانية لعددٍ من إدارات ومكاتب الجوازات.

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