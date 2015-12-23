مكتب التربية الخليجي يبرم مذكرة تفاهم مع المنظمة الكشفية العربية

الرياض - راشد السكران

وقع مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي أمس مذكرة تفاهم مع المنظمة الكشفية العربية تتضمن تفعيل مشروع رسل السلام في الدول الأعضاء للمكتب. وجاء ذلك خلال افتتاح اللقاء الثاني لرسل السلام الذي تستضيفه الإمارات في مدينة دبي بمشاركة جمعية الكشافة السعودية وجمعية الكشافة الكويتية وجمعية كشافة الإمارات وجمعية كشافة قطر، بحضور د. علي بن عبدالخالق القرني مدير عام المكتب، ود. عاطف عبدالمجيد الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية مدير الإقليم الكشفي العربي، ود. عبدالله بن سليمان الفهد عضو اللجنة الكشفية العالمية نائب رئيس جمعية الكشافة السعودية، واللواء عبدالرحمن محمد رفيع نائب رئيس جمعية الكشافة الإماراتية. ورحب اللواء رفيع بالضيوف وأشاد بمبادرة ومشروع رسل السلام التي تعبر عن احتياج العالم الذي يعيش الصراعات في مختلف المناطق، وثمن دور الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- الذي أطلق المبادرة، ونقل تحيات رئيس جمعية الكشافة الإماراتية د. سالم الدرمكي للمشاركين. وتناول د. عاطف عبدالمجيد في كلمته بالمناسبة مسيرة رسل السلام في المنطقة العربية، مبيناً أن الكشافة والقادة العرب نفذوا 23 مشروعا بقيمة تزيد على 800 ألف دولار في مدن المنطقة العربية. وثمن د. عاطف عبدالمجيد ضيافة وتنظيم كشافة الإمارات للحدث، وشكر مكتب التربية العربي الذي تبنى عددا من المبادرات المميزة في رسل السلام والجانب التربوي. من جهته، شكر د. عبدالله الفهد الإمارت على الاستضافة ومكتب التربية والمنظمة الكشفية العربية، مشيراً أن رسل السلام يطبق الآن في 128 دولة، وبلغت رسالته لأكثر من 200 مليون شخص على مستوى العالم.