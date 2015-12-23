مؤشر الأداء المدرسي

نظم مكتب التعليم بقرطبة ممثلاً بشعبة القيادة المدرسية بالمكتب ورشة عمل "فن إدارة الاختبارات والعلاقة بين إدارة الاختبارات الناجحة ومؤشر الأداء المدرسي".

وقدم أيمن الركبان مدير إدارة الاختبارات ب"تعليم الرياض" الذي استضافته الورشة في مداخلته كثيراً من الأمور التي يحتاجها قادة المدارس من آلية اختبارات الطلاب المنتظمين، وطلاب الانتساب، وتحدث عن نظام نور وكيفية إدخال الدرجات ومطابقتها.