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رئيس مجلس الشورى يلتقي السفير العراقي

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رئيس مجلس الشورى يلتقي السفير العراقي رئيس مجلس الشورى يلتقي السفير العراقي

    أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله بن محمد آل الشيخ أهمية العلاقات التي تربط بين المملكة العربية وجمهورية العراق بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بمقر المجلس بالرياض أمس الثلاثاء سفير جمهورية العراق المعين لدى المملكة د. رشدي العاني.

وفي مستهل اللقاء رحب رئيس مجلس الشورى بالسفير العراقي الجديد، متمنياً له التوفيق في مهام عمله بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين لاسيما على الصعيد البرلماني.

من جانبه، نقل السفير العراقي لرئيس مجلس الشورى تحيات رئيس مجلس النواب بجمهورية العراق د. سليم الجبوري، فيما حمله رئيس مجلس الشورى تحياته وتقديره لرئيس مجلس النواب ولأعضاء المجلس وتمنياته لهم بدوام التوفيق في تحقيق آمال الشعب العراقي الشقيق وتطلعاته في العيش بأمن وسلام ورخاء وازدهار.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تصب في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وبخاصة العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب العراقي.

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