اهتم بتناوله يوميًا.. مضغ اللبان مفيد لصحة الأسنان

مضغ اللبان يعتبر من الوسائل السهلة التى ينصح بها الأطباء للحفاظ على على صحة الأسنان، ولكن شرط أن يكون دون إسراف، مؤكدين أن له عدة فوائد للفم ووقايته من الأمراض.>الدكتور محمد فهمى أخصائى الفم والأسنان، أكد أن مضغ اللبان مفيد لصحة الأسنان، ولكن لابد له من شروط أهمها عدم الإسراف فى مضغه لساعات طويلة دون توقف، أو أن يمضغ بقسوة، كذلك أن يكون غير محتوى على سكريات وألوان صناعية.

وعدد الدكتور محمد فهمى بعض فوائد اللبان بأنه يساعد على تخلص الفم من كل شوائبه وينظفه من الفطريات والبكتيريا، كذلك يساعد على تعزيز قوة الفك، لأن المضغ عبارة عن رياضة طبيعية جيدة للفم والأسنان.

وتابع الدكتور محمد حديثه، مشيرًا إلى أن مضغ اللبان بانتظام يعمل كمنظف يومى للأسنان، كالفرشاة والمعجون أيضًا، فكما يحرص الإنسان على غسيل وتفريش الأسنان بعد تناول الطعام على الأقل مرتين يوميًا، لابد من أن يحرص على مضغ اللبان بعد تناول الطعام.