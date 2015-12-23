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بعد أزمة الزمالك ومرتضى - وجيه أحمد: هذا ما قلته للحكام الرافضون خوض المباريات

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بعد أزمة الزمالك ومرتضى - وجيه أحمد: هذا ما قلته للحكام الرافضون خوض المباريات بعد أزمة الزمالك ومرتضى - وجيه أحمد: هذا ما قلته للحكام الرافضون خوض المباريات

بعد اختفاءه طوال يوم الثلاثاء الساخن .. ظهر وجيه أحمد المسؤول عن لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري بعد هجوم مرتضى منصور رئيس الزمالك عليه.

وهاجم مرتضى منصور وجيه أحمد واتهمه بالرشوة على خلفية احساس الزمالك بالظلم التحكيمي في مباراة طلائع الجيش، وتهديده بالانسحاب من الدوري.

مرتضى منصور يتوجه للنائب العام لشرح "قنبلة وجيه أحمد"

مؤتمر مرتضى بالفيديو - رئيس الزمالك يفجر قنبلة: شركة عالمية دفعت رشوة مليون جنيه

وجيه أحمد الذي أغلق هاتفه ورفض الرد على الإعلام طوال اليوم، قال في تصريحات لقناة النهار مساء الثلاثاء: "اجتمعت مع الحكام الرافضون لقيادة مباريات الزمالك، وأقنعتهم بخوض المباريات يوم الأربعاء".

وأضاف "أخبرتهم بأنهم لابد أن يقوموا بقيادة المباريات ثم نجلس مع مسؤولي اتحاد الكرة لبحث الأزمة".

وأوضح مساعد الحكم السابق أنه سيستكمل مسيرته في قيادة لجنة الحكام، لكن من الوارد أن يدرس الاعتذار عن المهمة بعد الضغوط التي يتعرض لها.

رئيس اتحاد الكرة: وجيه أحمد ليس رئيسا للجنة الحكام.. لكننا لن نقيله بسبب مرتضى

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فيديو اليوم السابع

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