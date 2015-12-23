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محافظ الفيوم يستجيب لمطالب عدد من المواطنين فى لقائه الإسبوعى معهم

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محافظ الفيوم يستجيب لمطالب عدد من المواطنين فى لقائه الإسبوعى معهم محافظ الفيوم يستجيب لمطالب عدد من المواطنين فى لقائه الإسبوعى معهم
عقد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، اليوم، اجتماعه الأسبوعى مع المواطنين لمناقشة مشكلاتهم وإيجاد الحلول السريعة لها، بحضور اللواء خالد جبرتى سكرتير عام المحافظة واللواء محمد حسن حمودة السكرتير العام المساعد والقيادات التنفيذية ومديرى عموم المصالح والمديريات.

واستمع محافظ الفيوم خلال اللقاء إلى مشكلات عدد من المواطنين، حيث كلف مسئولى الصحة بدراسة شكوى سيدة مُسنة تعانى من مرض مزمن، وبحث إمكانية تحمل الدولة لنفقات علاجها، نظراً لظروفها المعيشية الصعبة، حيث لا تستطيع تحمل نفقات العلاج الباهظة، كما وجه المحافظ مسئولى الصحة ببحث حالة طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات وتعانى من أورام على المخ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجها على نفقة الدولة، وإبلاغه بتطورات حالتها الصحية إلى أن تتماثل للشفاء التام.

وأصدر محافظ الفيوم توجيهات لمسئولى التضامن الاجتماعى بتوفير مساعدات مالية وعدد من الأكشاك لبعض المواطنين، نظراً لظروفهم المعيشية الصعبة، وعدم وجود مصدر دخل لهم.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

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