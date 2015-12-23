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بالصور.. أبناء محافظة الغربية يحتفلون بالمولد النبوى رغم سوء حالة الطقس

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بالصور.. أبناء محافظة الغربية يحتفلون بالمولد النبوى رغم سوء حالة الطقس بالصور.. أبناء محافظة الغربية يحتفلون بالمولد النبوى رغم سوء حالة الطقس
احتفل الآلاف من أبناء محافظة الغربية مساء اليوم الثلاثاء، بمولد خير المرسلين سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - فى ذكرى مولده، بالرغم من انخفاض درجات الحرارة وسوء حالة الطقس وغرق الشوارع بمياه الأمطار.

وخرجت الأسر فى شارع البحر بمدينة المحلة الكبرى واصطفوا على جانبى الطريق وجلسوا فى الشارع احتفالا بمولد النبى الكريم.

ونظمت الطرق الصوفية بالمحلة مسيرات بالجرارات والسيارات ووضع عليها مكبرات الصوت والأنوار، وأذاعت هذه السيارات الأناشيد الدينية، وسط فرحة من الأهالى وشارك فى الاحتفالات اللواء ناصر طه رئيس مركز ومدينة المحلة ورؤساء حى أول وثانى المحلة.

انتشر الباعة الجائلون فى الشارع وحرص المواطنون على شراء القصب والفشار وغزل البنات والماسكات والطرطير، فيما انتشرت قوات الشرطة فى المدينة لتأمين مظاهر الاحتفالات وضبط الخارجين عن القانون.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

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مصر 365