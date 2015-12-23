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"أوقاف" البحر الأحمر تحتفل بالمولد النبى بفقرات تواشيح وإنشاد دينى

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"أوقاف" البحر الأحمر تحتفل بالمولد النبى بفقرات تواشيح وإنشاد دينى "أوقاف" البحر الأحمر تحتفل بالمولد النبى بفقرات تواشيح وإنشاد دينى
احتفلت مديرية أوقاف البحر الأحمر ، مساء الثلاثاء، بالمولد النبوى الشريف، بتنظيم أمسية دينية بمسجد الميناء الكبير بالغردقة والتى تخللتها فقرات تواشيح وإنشاد دينى .

وحضر الاحتفالية اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، واللواء عادل التونسى مدير الأمن واللواء مصطفى صدقى السكرتير العام واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام المساعد ووكيل وزارة الأوقاف بالبحر الاحمر الشيخ رفعت ثابت ،إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية ورؤساء المدن والقرى بالمحافظة ورجال الدين وعدد كبير من أبناء المحافظة.

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مصر 365