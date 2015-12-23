موجز المحافظات.. حبس 2 من السلفيين منعا خطيبا بالأوقاف من صلاة الجمعة

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، الثلاثاء، أبرزها أن نيابة العامرية أول برئاسة المستشار وائل صبرى، قررت حبس 2 من أعضاء الدعوة السلفية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التعدى على موظف عام أثناء تأدية وظيفته .

وأصيب مجند شرطة ومواطن بإصابات متوسطة فى انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور مدرعة شرطة، الثلاثاء، بالشارع العام بالعريش، وتم نقلهما للمستشفى للعلاج.

وقرر المستشار إسلام حمزة المحامى العام لنيابات الإسماعيلية، تحديد جلسة الخميس المقبل، لنظر استئناف النيابة العامة لقرار الإفراج عن الملازم أول محمد إبراهيم معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية والمتهم بقتل الطبيب عفيفى حسنى.

وأمرت النيابة العامة بالعاشر من رمضان برئاسة المستشار محمد جودة، الثلاثاء، بإصدار قرار بالحبس 15 يوما للشاب المتهم أمس باستدراج فتاة عمرها 20 عاما، إلى منطقة نائية بجوار "ابنى بيتك" بدائرة قسم ثانى العاشر من رمضان، بعد تثبيتها بمطواة بهدف سرقتها، وقام بإجبارها على خلع ملابسها والتحرش بها خارجيا بدون هتك عرضها، ثم صورها عارية.

ولقى 4 أشخاص مصرعهم بعد استخراجهم من تحت أنقاض المنزل المنهار فى قرية ميت عاصم ببنها بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز، وهم: أية يحيى 18 سنة، وأيمن سامى عبد الخالق 35 سنة، ومحمد سامى 23 سنة، وآخر لم يتم التعرف على هويته.

وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى بنها العام تحت تصرف النيابة لحين التصريح بالدفن، بينما أصيبت أم المتوفين أيمن ومحمد سامى وتدعى "أم إبراهيم" فى حالة حرجة، حسبما أكد مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية.

وقال مصدر طبى بمديرية الصحة ببورسعيد، إن 31 شخصا يخضعون للعلاج بمستشفى الحميات للاشتباه فى إصابتهم بمرض أنفلونزا الطيور.

و إلى أهم الأخبار:

- نيابة العامرية تحبس 2 من السلفيين منعا خطيبا بالأوقاف من صلاة الجمعة

- "أ ش أ": إصابة مجند شرطة ومواطن فى انفجار عبوة ناسفة بالعريش

- نظر إستئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل ضابط الإسماعيلية الخميس المتهم بقتل طبيب

>

>- حبس الشاب المتحرش بفتاة العاشر بعد تصويرها عارية 15 يوما

- بعد استخراجهم من تحت الأنقاض.. مصرع 4 أشخاص فى انهيار منزل بالقليوبية

>

>- حجز 31 حالة اشتباه بأنفلونزا الطيور بمستشفى الحميات فى بورسعيد



>أخبار متعلقة:



>- أخبار مصر للساعة 6 .. التعاقد مع "كونترول ريسكس" لمراجعة الأمن بالمطارات

- أخبار مصر للساعة 10 .. عودة حزب مستقبل وطن لائتلاف "دعم مصر" بالبرلمان

>