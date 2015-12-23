مديرية الصحة ببورسعيد تعلن سلبية حالات اشتباه الإصابة بأنفلونزا الطيور

أعلنت مديرية الصحة ببورسعيد، سلبية عينات المشتبه فى إصابتهم بمرض أنفلونزا الطيور، والمرضى المحجوزين بمستشفى الحميات .

وقالت المديرية فى بيان لها مساء الثلاثاء، نشرعلى صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "تم تأكيد سلبية العينات المشتبه إصابتها بأنفلونزا الطيور، وأظهرت نتيجة تحاليل العينات إصابتهم بأنفلونزا موسمية فقط، نتأكد من صحة النتيجة من المعامل المركزية بوزارة الصحة بالقاهرة".

ويخضع 31 مريضا بمستشفى الحميات إثر إصابتهم بأعراض الأنفلونزا، واشتباه الإصابة بأنفلونزا الطيور، بمنطقة قرى سهل الطينة.