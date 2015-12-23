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البحر الأحمر تقيم سرادق عزاء للمحافظ الأسبق محمود عاصم بمسجد الميناء

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البحر الأحمر تقيم سرادق عزاء للمحافظ الأسبق محمود عاصم بمسجد الميناء البحر الأحمر تقيم سرادق عزاء للمحافظ الأسبق محمود عاصم بمسجد الميناء
أقام ديوان عام محافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الثلاثاء عزاء للواء محمود عاصم محافظ البحر الأحمر الأسبق، ومدير سلاح المدفعية الأسبق اللواء بدار مناسبات مسجد الميناء بالغردقة، الذى توفى يوم الجمعة الماضية عقب صراع مع المرض.

شارك في العزاء اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، واللواء عادل التونسى مدير الأمن، واللواء مصطفى صدقى السكرتير العام، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام المساعد، عدد كبير من القيادات التنفيذبة والشعبية، وقيادات مديرية الأمن.

يذكر أن تولى اللواء محمود عاصم منصب محافظ محافظتى البحر الأحمر والفيوم لفترة طويلة.

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