رئيس جامعة طنطا: نثمن جهود الشرطة فى حربها ضد الإرهاب

قدم الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا التهنئة للأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، وذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها إدارة قوات الأمن بمديرية أمن الغربية بهذه المناسبة مساء أمس الثلاثاء، تحت رعاية اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن الغربية، بحضور مساعد أول وزير الداخلية، ومدير قطاع الأمن الوطنى بالغربية، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأشار رئيس الجامعة خلال كلمته بالاحتفالية إلى دور جهاز الشرطة فى إعادة الأمن والانضباط إلى الشارع فى فترة وجيزة، مثمناً جهود رجالها وعملهم المتواصل فى سبيل الإرتقاء بالمنظومة الأمنية، وحفظ كرامة المواطنين، ورد حقوقهم التى يكفلها القانون وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز جذور الثقة مع المواطنين.

وأشاد رئيس الجامعة بالتعاون بين الجيش والشرطة فى مواجهة الإرهاب الأسود، والتصدى لأى محاولات من شأنها زعزعة استقرار الوطن، موجهاً لهم التحية على نجاحهم فى تأمين الانتخابات البرلمانية وحمايتها ليصبح لدى مصر مجلس نواب منتخب.

وفى نهاية الاحتفاية تم تكريم حفظة القرآن الكريم والمتميزين رياضياً من الضباط وأمناء الشرطة والجنود.

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